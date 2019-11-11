В Боливии проведут новые выборы президента

БРАЗИЛИА, 11 ноя - РИА Новости. Оппозиционный вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, принявшая на себе управление страной, заявила, что проведет новые президентские выборы.
Ранее все высшее руководство страны во главе с президентом Эво Моралесом ушло в отставку, в том числе спикер и первый вице-спикер сената. Второй вице-спикер Аньес заявила, что высшая власть переходит к ней.
"Я буду в понедельник в Ла-Пасе, чтобы официально взять на себя ответственность согласно порядку передачи власти с целью созыва новых выборов", - заявила Аньес телеканалу Unitel.
Сейчас Аньес находится в городе Тринидад, в районе Амазонки, и ждет возобновления воздушного сообщения со столицей.