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РИА Новости

Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским

03:21 11.11.2019
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© Фото : Аккаунт Dr. Anton Friesen в FacebookДепутат Бундестага от АдГ Антон Фризен
Депутат Бундестага от АдГ Антон Фризен
© Фото : Аккаунт Dr. Anton Friesen в Facebook
Депутат Бундестага от АдГ Антон Фризен. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 ноя – РИА Новости. Депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".
"Можно утверждать, что санкции не достигли своих целей. Говорить о том, что эти санкции предотвратили "аннексию Донбасса", несерьезно и бездоказательно. С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел. Экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар - это США. Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности", - заявил Фризен, который является автором парламентской инициативы от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая призывала к содействию в снятии антироссийских санкций ЕС, была рассмотрена и отклонена немецким бундестагом 24 октября.
По словам депутата, "у ЕС была стратегия гуманитарного и экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией, так называемое "участие без признания", и очень важно было бы перенести эту стратегию сегодня и на Крым".
"Не обязательно признавать статус Крыма, чтобы сотрудничать в экономической сфере, в сфере гуманитарного обмена", - считает парламентарий.
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1 ноября, 02:33РИА Новости
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.
Полный текст интервью читайте на сайте в 11.00 мск.
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