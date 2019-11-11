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РИА Новости

Горбачев ответил на обвинение в "сдаче" Восточной Европы

02:13 11.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Figaro ответил на обвинения в том, что он "сдал Восточную Европу".
По его словам, реакция советского руководства на происходившее в странах этого региона была частью политики "нового мышления", которая основывалась на принципах свободы выбора. Бывший лидер СССР добавил, что соседние государства лишь получили права и свободы, которыми уже довольствовались советские граждане, однако он не согласен, что "сдал Восточную Европу".
"Кому я ее сдал? Польшу — полякам, Венгрию — венграм, а Чехословакию — чехам и словакам", — возразил Горбачев.
Ранее политик назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР. Горбачев также признал, что осознавал риски перестройки, однако не мог не пойти на них из-за необходимости перемен.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
6 ноября, 00:54РИА Новости
Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне
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ЧехословакияМихаил ГорбачевПольшаРоссияСССРВенгрияВ мире
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ODOR SCROTUM
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