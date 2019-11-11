Пользователи соцсетей испугались рыбы с "человеческим лицом"

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают видео рыбы с "человеческим лицом". Ролик опубликован в аккаунте @Unexplained в твиттере.
Автор публикации считает, что у карпа очертания схожи с человеческими. На кадрах видно, как рыба подплывает к берегу озера и делает странные движения губами.
Многие комментаторы признались, что данная видеозапись напугала их и добавили, что она им не нравится.
"Я крайне взволнован прямо сейчас!", – написал WeAreAllOne.
"Дьявольская рыба", – заявил Tee.
"Волан-де-Морт вернулся!", – пошутил mark kemner.
This carp has a human face 😳 pic.twitter.com/okT67Zyo4v— The Unexplained (@Unexplained) 8 ноября 2019 г.