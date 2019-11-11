Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T01:50Z
https://ria.ru/20191111/1560785835.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155305/37/1553053798_0:140:3067:1865_1036x0_80_0_0_2c5160b57ab44fabab3460f06f878010.jpg
РИА Новости

Пользователи соцсетей испугались рыбы с "человеческим лицом"

01:50 11.11.2019
11892
© AFP 2019 / Karim SahibРыбак закидывает сеть неподалеку от Абу-Даби, ОАЭ
Рыбак закидывает сеть неподалеку от Абу-Даби, ОАЭ
© AFP 2019 / Karim Sahib
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают видео рыбы с "человеческим лицом". Ролик опубликован в аккаунте @Unexplained в твиттере.
Автор публикации считает, что у карпа очертания схожи с человеческими. На кадрах видно, как рыба подплывает к берегу озера и делает странные движения губами.
Многие комментаторы признались, что данная видеозапись напугала их и добавили, что она им не нравится.

"Я крайне взволнован прямо сейчас!", – написал WeAreAllOne.

"Дьявольская рыба", – заявил Tee.

"Волан-де-Морт вернулся!", – пошутил mark kemner.

1440531311
Обсудить 0
TwitterВидеоВ мире
Рекомендуем
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Кит-белуха
Игравшую с моряками белуху посчитали "российским шпионом"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России
Никольская улица в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима
Пьяный мужчина
Названы самые "пьющие" страны мира
Военнослужащие армии Украины
На Украине заявили о готовности "самостоятельно защититься от России"
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев ответил на обвинение в "сдаче" Восточной Европы
Города России. Калининград
В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес сообщил об отставке
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес заявил, что его попытались незаконно арестовать
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Разговор по мобильному телефону
Аналитики предупредили россиян о росте цен на сотовую связь в 2020 году
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
06:02Трамп назвал очень плохим шагом решение Ирана обогащать уран
05:31Бразилия не считает ситуацию с отставкой руководства Боливии госпереворотом
05:14Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
05:12СМИ сообщили, какие условия партнер Джулиани выдвигал украинским властям
Лента новостейМолния