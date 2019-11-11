Соловьев резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского

Ранее Богдан заявил, что до 1917 года на Украине жили 70 миллионов человек, которые позже переселились в Канаду, США, Бразилию, Аргентину и Польшу, "подняв" при этом весь мир. Руководитель администрации Зеленского подчеркнул, что все эти государства в последствии стали аграрными, и теперь они гордятся тем, что "украинцы владеют у них землей".