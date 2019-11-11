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РИА Новости
Культура

Сразу в семи городах Израиля пройдут дни Санкт-Петербурга

00:31 11.11.2019
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Дни Санкт-Петербурга пройдут в Израиле с 11 по 15 ноября сразу в семи городах, сообщает комитет по внешним связям Петербурга.
"Дни Санкт-Петербурга в Израиле впервые пройдут сразу в семи городах: Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме, Ашдоде, Ашкелоне, Ришон ле-Ционе и Нетании, и продлятся пять дней, с 11 по 15 ноября", - говорится в сообщении.
Израиль посетит делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором города Владимиром Княгининым. В ее состав войдут представители городских властей, координирующие вопросы экономической политики, высшей школы и социальной политики, а также руководители медицинских учреждений, главы районных администраций, деятели культуры и бизнесмены.
В рамках деловой программы пройдет бизнес-форум "Санкт-Петербург – Израиль", планируется подписание соглашений о сотрудничестве между предприятиями Петербурга и Израиля. Запланированы встречи по вопросам сотрудничества между специалистами в сфере транспорта, здравоохранения, высшей школы и социальной политики. В частности, стороны обсудят установление прямых контактов между школами, больницами, учреждениями культуры Петербурга и городов Израиля.
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Отмечается, что центральным событием станет закладка 12 ноября в Иерусалиме первого камня и капсулы с землей с Пискаревского мемориала в основание памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти". Также в этот день в Иерусалиме состоится встреча с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Израиле, открытие фотовыставки, посвященной блокаде Ленинграда, и презентация антологии "Свеча памяти", в которую вошли воспоминания российских соотечественников о пережитых годах блокады Ленинграда и холокосте.
Ранее сообщалось, что открытие монумента "Свеча памяти" ожидается в январе 2020 года. Облик памятника разработан в соавторстве петербургскими и израильскими архитекторами и сочетает скульптурные традиции Израиля, а также характерный для Петербурга стиль. Трагедия блокадного Ленинграда и испытания, которые выпали городу и его жителям, созвучна трагедии холокоста. Поэтому предполагается, что монумент "Свеча памяти" символически отразит обе темы. На стеле с обеих сторон будут размещены отлитые в бронзе элементы: символ Ленинграда – медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, которые обстреливали город, и символ холокоста – звезда Давида с менорой (семирожковый светильник) в центре, опутанные колючей проволокой, символизирующей нацистские концлагеря.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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КультураИерусалимТель-АвивРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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