Сразу в семи городах Израиля пройдут дни Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Дни Дни Санкт-Петербурга пройдут в Израиле с 11 по 15 ноября сразу в семи городах, сообщает комитет по внешним связям Петербурга.

"Дни Санкт-Петербурга в Израиле впервые пройдут сразу в семи городах: Тель-Авиве , Хайфе, Иерусалиме, Ашдоде, Ашкелоне, Ришон ле-Ционе и Нетании, и продлятся пять дней, с 11 по 15 ноября", - говорится в сообщении.

Израиль посетит делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором города Владимиром Княгининым. В ее состав войдут представители городских властей, координирующие вопросы экономической политики, высшей школы и социальной политики, а также руководители медицинских учреждений, главы районных администраций, деятели культуры и бизнесмены.

В рамках деловой программы пройдет бизнес-форум "Санкт-Петербург – Израиль", планируется подписание соглашений о сотрудничестве между предприятиями Петербурга и Израиля. Запланированы встречи по вопросам сотрудничества между специалистами в сфере транспорта, здравоохранения, высшей школы и социальной политики. В частности, стороны обсудят установление прямых контактов между школами, больницами, учреждениями культуры Петербурга и городов Израиля.

В Нетании, Ришон ле-Ционе, Хайфе, Ашкелоне и Ашдоде состоятся концерты Санкт-Петербургского государственного театра песни и танца "Морошка" с программой "Виват, Санкт-Петербург".

Отмечается, что центральным событием станет закладка 12 ноября в Иерусалиме первого камня и капсулы с землей с Пискаревского мемориала в основание памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти". Также в этот день в Иерусалиме состоится встреча с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Израиле, открытие фотовыставки, посвященной блокаде Ленинграда, и презентация антологии "Свеча памяти", в которую вошли воспоминания российских соотечественников о пережитых годах блокады Ленинграда и холокосте.

Ранее сообщалось, что открытие монумента "Свеча памяти" ожидается в январе 2020 года. Облик памятника разработан в соавторстве петербургскими и израильскими архитекторами и сочетает скульптурные традиции Израиля, а также характерный для Петербурга стиль. Трагедия блокадного Ленинграда и испытания, которые выпали городу и его жителям, созвучна трагедии холокоста. Поэтому предполагается, что монумент "Свеча памяти" символически отразит обе темы. На стеле с обеих сторон будут размещены отлитые в бронзе элементы: символ Ленинграда – медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, которые обстреливали город, и символ холокоста – звезда Давида с менорой (семирожковый светильник) в центре, опутанные колючей проволокой, символизирующей нацистские концлагеря.