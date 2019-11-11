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РИА Новости

Опубликован список регионов с самой доступной арендой жилья

00:10 11.11.2019 (обновлено: 00:14 11.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтделка и планировка квартир нового микрорайона "Академический" в Екатеринбурге
Отделка и планировка квартир нового микрорайона Академический в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Почти 40% российских семей с двумя детьми, семейный бюджет которых составляет около 80 тысяч рублей, могут позволить себе аренду квартиры, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

До 20 миллионов россиян снимают жилье

Согласно официальной статистике, более 85% российских семей имеют собственное жилье и проживают в нем. При этом около 10% семей арендуют себе жилье. Таким образом, по оценкам исследования РИА Новости, в абсолютных величинах проблема аренды жилья касается примерно 15-20 миллионов человек в России.
На фоне того, что объемы строительства продолжают оставаться на высоких уровнях (в год на одного человека в среднем в стране строится примерно 0,5 квадратного метра жилья), а ипотека развивается достаточно быстро, жилищная проблема постепенно находит свое разрешение.
Однако не всем семьям удается накопить на свою квартиру, а в отельных регионах и городах по-прежнему дефицит жилья. Поэтом многие семьи снимают жилье.
Рейтинг регионов по доступности аренды жилья — 2019
00:00РИА Новости
Рейтинг регионов по доступности аренды жилья — 2019

Как считался рейтинг

Для оценки региональных различий по доступности аренды жилья для российских семей эксперты по заказу РИА Новости провели исследование и составили третий по счету рейтинг, в котором показано, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять повседневные расходы.
Как показали результаты рейтинга, доступность аренды жилья для семей с детьми пока в среднем остается не очень высокой. При этом параметры доступности очень дифференцированы в географическом разрезе.
В качестве индикатора доступности выступает доля семей из двух работающих взрослых и двух детей, которые могут позволить себе ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и аренду двухкомнатной типовой квартиры.
Для расчета рейтинга предполагалось, что семья тратит на аренду жилья не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей.
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Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитывалась на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе в 2018 году. Арендные ставки и прожиточные минимумы за 2018 год также использованы для каждого региона свои.

Высокая доступность аренды в 10 регионах

Как показали результаты исследования, доступность аренды в России в последнее время растет. Если в 2018 году в среднем по России менее 36% семей из двух работающих и двух детей могли позволить себе аренду двухкомнатной квартиры, то в текущем рейтинге это значение уже приближается к 40%.
Только в пяти регионах доступность аренды за год снизилась, а в остальных - выросла. И если у многих регионов рост доли семей, которые могут арендовать квартиру, был значительным, то снижение доступности было очень небольшим. Таким образом, почти все регионы продемонстрировали за год рост доступности аренды.
Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, в десяти регионах более половины семей из двух работающих и двух детей могут без особых трудностей арендовать квартиру, сохраняя на неплохом уровне свое повседневное потребление.
На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ c долей таких семей в 67%, вторую строчку занимает Чукотский округ (61%), а замыкает первую тройку Ханты-Мансийский автономный округ с 58%. Таким образом, первые места заняли северные регионы с высокими зарплатами, экономики которых завязаны на добычу природных ресурсов.
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Также в число лидеров с долей семей, превышающей 50%, входят Петербург (57,9%), Магаданская (55,8%) и Ленинградская области (54,8%), Ненецкий автономный округ (54,0%), Кемеровская (53,9%), Тюменская (52,7%) и Иркутская области (51,5%).
Это тоже в основном регионы, которые в значительной степени специализируются на добыче и переработке полезных ископаемых, они характеризуются относительно высокими зарплатами, а объем жилого фонда достаточно велик еще со времен СССР. Причем в современной России они тоже зачастую лидеры по объемам жилищного строительства.

Две столицы

В число лидеров по доступности аренды вошел второй столичный регион России - Петербург с Ленинградской областью. Эксперты связывают это со строительным бумом последних лет, а также с хорошим уровнем зарплат в северной столице.
При этом, несмотря на схожие условия, в московском регионе ситуация с арендой иная. Москва в рейтинге располагается на 12-м месте, а Московская область – на 35-м, что во многом объясняется высокими ставками аренды.
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Еще в 26 других регионах показатель доступности находится на уровне выше среднего по стране (39,5%). В таких регионах семьи с детьми, если у них нет своего жилья, вынуждены идти на компромиссы для аренды квартиры. В частности, семье может потребоваться отказаться от летнего отдыха и приличного автомобиля или выбрать более дешевое арендное жилье.

Доступность аренды в южных регионах ниже

Ближе к концу списка рейтинга в основном южные регионы. В пяти регионах менее 20% семей с детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты. Это национальные республики (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия), а также Севастополь.
Низкую доступность аренды в этих республиках эксперты объясняют традиционно высокой безработицей и занятостью на низкооплачиваемых работах. Это в конечном итоге предопределяет невысокий уровень среднесемейных доходов от трудовой деятельности. Кроме того, в таких регионах достаточно хорошее состояние демографии, так что рост населения формирует значительный спрос на дополнительные квадратные метры.
У Севастополя дефицит арендного жилья связан с влиянием туристического сектора, а также со спросом на жилье со стороны военнослужащих и их семей, которые составляют значительную долю населения города.
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Ставки по ипотеке и доступность аренды

Рост доступности аренды в России в последние годы был связан с ростом номинальных зарплат и стагнацией ставок аренды. В значительной степени стагнация ставок связана с ипотекой. Ипотечные кредиты позволяют многим семьям решить вопрос приобретения жилья, и тем самым отказаться от дальнейшей аренды.
По мнению экспертов, дальнейшее развитие ипотеки и особенно программы поддержки молодых семей и семей с детьми будут создавать все больше возможностей приобрести себе жилье молодым людям, которые чаще всего и являются арендаторами.
Кроме того, сейчас во взрослую жизнь вступает малочисленное поколение, что будет ограничивать спрос на аренду. Таким образом, в среднесрочной перспективе арендные ставки будут расти медленнее зарплат, и соответственно доступность аренды будет повышаться.
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