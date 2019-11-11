Гений и распутство — две вещи несовместные?

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Что делать, если талант поселился в мерзавце, а то и в преступнике? Как относиться к его творчеству? Смотреть ли "Джокера" в кино, танцевать ли под Джексона, слушать ли Burzum? Должны ли знания о личности автора влиять на впечатление от произведения? И возможно ли вообще отстраненное восприятие музыки?

Такой рок-н-ролл нам не нужен

"Джокер" в центре скандала. В одном из ярких эпизодов картины звучит песня Rock And Roll Part 2. Ее автор Гари Глиттер (настоящее имя — Пол Гэдд) отбывает срок за попытку растления и изнасилования девочки. До этого его уже два раза осуждали за хранение детской порнографии и приставание к несовершеннолетним. Что, впрочем, долгое время не влияло на популярность композиции — она звучала по радио и в фильме тоже казалась вполне оправданной.

Но в социальных сетях множатся призывы не ходить на "Джокера" в кинотеатры, а скачивать фильм на торрентах, чтобы не увеличивать кассовые сборы картины и тем самым лишить роялти педофила Глиттера.

То, что это отразится и на доходах создателей картины, протестующих не смущает. Как и то, что песня звучит именно в тот момент, когда Артур Флек превращается в суперзлодея Джокера.

Покидая Олимп

Майкл Джексон умер десять лет назад, но в этом году повышенное внимание к нему привлек документальный фильм "Покидая Неверленд". Картина основана на свидетельствах двух молодых людей — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. В детстве они сотрудничали и дружили с Джексоном. И когда его в 2005 году обвиняли в растлении несовершеннолетних, Робсон стал одним из основных свидетелей защиты. Музыканта оправдали, сняв с него все обвинения. Но переживания, связанные с судебным процессом, как полагают некоторые, сказались на его физическом и психическом состоянии и привели к смерти.

Однако позже Робсон изменил показания. Его интервью, подкрепленное рассказом Сэйфчака о том, как Джексон приставал к маленьким мальчикам у себя на ранчо "Неверленд", собственно, и легли в основу документального фильма, получившего "Эмми".

Сам музыкант возразить уже не может, в фильме не было и интервью с его родственниками или близкими друзьями. Дочь Майкла Пэрис заявила, что готовит собственный фильм об отце, в котором опровергнет сомнительные свидетельства Робсона и Сэйфчака.

, отказались от песен Джексона. Его озвучку даже Но даже несмотря на голословность и неоднозначность обвинений, некоторые радиостанции, в том числе и в Россииот песен Джексона. Его озвучку даже вырезали из одного эпизода сериала "Симпсоны", а компания Louis Vuitton отозвала и извинилась за новую коллекцию, навеянную его сценическими образами.

Сила общественного порицания велика, но вот что делать после того, когда озвучат другую точку зрения и покойный Майкл вдруг очистится от обвинений (тем более что официальная позиция суда высказана почти 15 лет назад)?

Культ зла

А вот другой пример. Норвежский музыкант Кристиан Викернес, работающий под псевдонимом Варг, основатель проекта Burzum, увлекался различными оккультными практиками, занимался разнообразными антиклерикальными бесчинствами — например, вместе с единомышленниками поджег несколько церквей.

Во время ссоры с гитаристом группы Mayhem Эйстейном Ошетом по прозвищу Евронимус убил его ножом (поговаривали даже, что убийство носило ритуальный характер). Варга вычислили быстро, вину он признал.

В тюрьме Викернес написал несколько книг, поставил в камере синтезатор и продолжил записывать альбомы Burzum. В 2009-м вышел на свободу, женился и переехал во Францию. Музыку не бросил. В следующем году должен выйти его очередной диск.

"Сатанинских" и неонацистских взглядов он не изменил. Полиция задерживала его по подозрению в незаконном хранении оружия (ничего не нашли и отпустили).

Песни Burzum не звучат по радио, так как это вообще не массовое искусство, но их не вычеркивают из стриминг-сервисов, несмотря на личность Варга (заметим, осужденного преступника, чья вина стопроцентно доказана).

Слышать, видеть, ненавидеть

Отождествление личности автора с произведениями, видимо, беда современного общества. Но подобный моральный принцип — довольно шаткая концепция. Ведь если разобраться, то и многие деятели искусств прошлого были людьми не слишком нравственными — вспомним хотя бы карточного шулера Некрасова, "донжуанский список" и долги Пушкина, алкоголизм Мусоргского и Саврасова.

Должны ли грехи художника отталкивать от его творчества? Или знание о них поможет нам понять его замысел, что и почему он делает?

Зачастую зритель, слушатель, читатель стремится выяснить как можно больше подробностей о темной стороне личности кумира исключительно из потребности обывателя "приземлить" талант до своего уровня. Явление далеко не новое, известное еще в XIX веке — тогда все обсуждали личную жизнь Байрона.

Сегодняшние призывы к запретам той или иной песни или к остракизму того или иного артиста — чаще из той же среды, мелочной и недостойной.