В Сети пообещали устроить бойкот "Джокера" за песню, написанную педофилом

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кинозрители пообещали бойкотировать "Джокера" из-за использования в фильме песни "Rock and Roll Part 2", написанной осужденным за педофилию музыкантом Гарри Глиттером. Об этом . Кинозрители пообещали бойкотировать "Джокера" из-за использования в фильме песни "Rock and Roll Part 2", написанной осужденным за педофилию музыкантом Гарри Глиттером. Об этом сообщает The Sun.

As if I hadn't heard enough bad things about Joker, the movie apparently uses the music of Gary Glitter. Garry bloody Glitter? Putting money in a convicted paedophile's pocket. Vile beyond words. — Elizabeth Smith (@LizSmith1986) 8 октября 2019 г.

"Теперь я не пойду на "Джокера", потому что прочитал, что Гарри Глиттер заработает на этом кучу денег", — написал пользователь твиттера с ником Plymbuzz.

"Стыдно! Деньги должны отдать его жертвам", — возмутилась Оливия Скаллион.

"Не могли бы выбрать любую другую песню?" — добавила Charlene.

Песня "Rock and Roll Part 2" звучит около двух минут в эпизоде, когда Хоакин Феникс, исполнитель главной роли, в образе Джокера спускается вниз по лестнице, пританцовывая.