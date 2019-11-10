Источник сообщил о минометном обстреле Алеппо боевиками

"Минометному обстрелу подверглись районы Адамия, Сейф-ат-Дауля и Хамдания. Погибла девочка шести лет. Тело доставили уже в морг", - рассказал собеседник агентства.

Боевики радикальных группировок уже неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо за последние две недели, в результате чего пострадали мирные жители, нанесен материальный ущерб.