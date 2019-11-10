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РИА Новости

Катар станет официальным гостем ПМЭФ в 2020 году

23:25 10.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКонгрессно-выставочный центр "Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
Конгрессно-выставочный центр Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
ДОХА, 10 ноя - РИА Новости. Катар станет официальным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2020 году, заявил во время переговоров в Торгово-промышленной палате (ТПП) Катара заместитель председателя комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга Арби Абубакаров.
"Россия обладает серьезным желанием развивать сотрудничество с Катаром во многих областях. Катар будет участвовать в 24-м Петербургском международном экономическом форуме в 2020 году как официальный партнер", - сказал Абубакаров, чьи слова приводит Катарское агентство новостей QNA.
Он пригласил катарских предпринимателей посетить город для знакомства с возможностями для иностранных инвесторов, указав, что туризм и промышленность являются главными секторами экономики Петербурга.
В свою очередь первый вице-председатель ТПП Катара Мухаммед бен Ахмед аль-Кувари отметил, что катарское бизнес-сообщество хочет узнать о тех возможностях, которые есть в Петербурге для ведения бизнеса, и о партнерстве с российскими предпринимателями.
ПМЭФ пройдет 3-6 июня 2020 года.
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КатарСанкт-ПетербургЭкономика
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