Катар станет официальным гостем ПМЭФ в 2020 году

"Россия обладает серьезным желанием развивать сотрудничество с Катаром во многих областях. Катар будет участвовать в 24-м Петербургском международном экономическом форуме в 2020 году как официальный партнер", - сказал Абубакаров, чьи слова приводит Катарское агентство новостей QNA.

Он пригласил катарских предпринимателей посетить город для знакомства с возможностями для иностранных инвесторов, указав, что туризм и промышленность являются главными секторами экономики Петербурга.

В свою очередь первый вице-председатель ТПП Катара Мухаммед бен Ахмед аль-Кувари отметил, что катарское бизнес-сообщество хочет узнать о тех возможностях, которые есть в Петербурге для ведения бизнеса, и о партнерстве с российскими предпринимателями.