Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.

"Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре", — написал он в Facebook.

По словам политика, из-за "российской экспансии" на украинский энергетический рынок страна потеряла несколько миллиардов гривен.

Импорт электроэнергии из России

В 2015 году киевские власти приняли решение о прекращении закупок электроэнергии из России. Импорт возобновили только в сентябре 2019 года. Тогда Рада разрешила закупать из России и Белоруссии по двусторонним договорам. После этого компания "Нафтогаз Украины" начала импорт у "Белэнерго" по долгосрочному контракту.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.