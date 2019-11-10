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РИА Новости

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России

23:21 10.11.2019 (обновлено: 06:46 11.11.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач в Киеве
Линии электропередач в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
"Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре", — написал он в Facebook.
Заседание Верховной рады Украины
2 октября, 20:13РИА Новости
В Раде предложили ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России
По словам политика, из-за "российской экспансии" на украинский энергетический рынок страна потеряла несколько миллиардов гривен.

Импорт электроэнергии из России

В 2015 году киевские власти приняли решение о прекращении закупок электроэнергии из России. Импорт возобновили только в сентябре 2019 года. Тогда Рада разрешила закупать из России и Белоруссии по двусторонним договорам. После этого компания "Нафтогаз Украины" начала импорт у "Белэнерго" по долгосрочному контракту.
Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.
За два месяца Украина импортировала около 586 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
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Ситуация на УкраинеОлег ЛяшкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
мудрое решение! особенно перед зимой и газовым конфликтом с Россией, что подкосит т.н. "реверс" газа. Cкачка с кастрюлями до сих пор на головы влияет.
10 ноября, 23:37
Leroy Cox
163120005
Я не понимаю свою власть (Беларусь) Вот смотрите - Россия строит нам АЭС (уже скандалы были) и тут же заключает контракты на поставку электроэнергии Украине, на фоне нынешнего поступка Украины это выглядит.. Стыдно мне за батьку, стыдно..
10 ноября, 23:54
arzamaz79
11113016
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