Министр обороны Украины рассказал о ходе разведения сил у Петровского

КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Разведение сил и средств вблизи Петровского в Донбассе проходит по плану и "контролируемо", заявил в воскресенье министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Украинские военные ранее заявили, что процесс разведения сил и средств в районе Петровского в Донбассе будет проходить в течение трех дней до 12 ноября. По данным силовиков, к отводу в указанном участке подлежат 42 военнослужащих вооруженных сил Украины, три боевых бронированных машин и 48 единиц стрелкового оружия. В ДНР заявили в субботу, что уже завершили отвод своих сил на этом участке.
"С нашей стороны все развивается управляемо, конечно, террористы пытаются сорвать процесс, - это то, что мы уже можем видеть. Но мы действуем по нашему плану, у нас есть семь дней тишины. Мы проводим разведение по плану, оно происходит контролируемо", - сказал Загороднюк в эфире телеканала "1+1".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В 2016 году контактная группа по урегулированию на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Отвод сил в районе пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Нынешнее разведение было согласовано в октябре.