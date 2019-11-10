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РИА Новости

СМИ: на Украине застрелили адвоката одного из фигурантов дела Вороненкова

21:34 10.11.2019 (обновлено: 21:46 10.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Адвокат Святослав Пархоменко, защитник одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Александра Лося, застрелен в лесу в Житомирской области Украины, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Происшествие произошло в лесных угодьях неподалеку от Радомышля. По предварительной информации, между адвокатом и браконьерами произошел конфликт, в результате которого мужчина получил смертельное огнестрельное ранение. По неофициальной информации, речь идет об адвокате Святославе Пархоменко, который является защитником Александра Лося - подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова", - пишет агентство.
Автомобиль полиции на Украине
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Отмечается, что полиция Житомирской области пока не подтвердила факт стрельбы в лесу около Радомышля или гибели человека от огнестрельного ранения.
Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком был Владимир Тюрин - бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями - пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое. В октябре 2019 года агентство "Украинские новости" передало, что Печерский районный суд Киева снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова.
Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
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Убийство экс-депутата Вороненкова в КиевеСитуация на УкраинеДенис ВороненковЖитомирская областьРоссияУкраинаВ мире
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