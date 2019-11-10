Моралес заявил о попытке оппозиции совершить госпереворот в Боливии

БРАЗИЛИА, 10 ноя - РИА Новости. Требование оппозиции об отставке президента страны на фоне объявленных в стране новых выборов - это попытка госпереворота, заявил глава Боливии Эво Моралес.
"Они требуют, чтобы я подал в отставку, это попытка переворота.... Это неконституционно и незаконно. У меня есть конституционный мандат, который действует до января следующего года", - сказал он в интервью телеканалу Telesur.
Действующий президент Боливии в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
Его главный соперник на выборах, прошедших 20 октября, Карлос Меса и ряд других оппозиционеров заявили, что Моралес не должен участвовать в новых выборах главы государства и должен подать в отставку.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре на прошедших 20 октября президентских выборах одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Протесты в Боливии начались после подсчета голосов 20 октября и продолжаются по сей день, в некоторых городах к манифестантам присоединились сотрудники полиции.