Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T23:14Z
https://ria.ru/20191110/1560782107.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155640/99/1556409969_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7741f47432b9dbb68e66b6397146db0b.jpg
РИА Новости

Моралес заявил о попытке оппозиции совершить госпереворот в Боливии

20:43 10.11.2019 (обновлено: 23:14 10.11.2019)
923
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 10 ноя - РИА Новости. Требование оппозиции об отставке президента страны на фоне объявленных в стране новых выборов - это попытка госпереворота, заявил глава Боливии Эво Моралес.
"Они требуют, чтобы я подал в отставку, это попытка переворота.... Это неконституционно и незаконно. У меня есть конституционный мандат, который действует до января следующего года", - сказал он в интервью телеканалу Telesur.
Действующий президент Боливии в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
Его главный соперник на выборах, прошедших 20 октября, Карлос Меса и ряд других оппозиционеров заявили, что Моралес не должен участвовать в новых выборах главы государства и должен подать в отставку.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре на прошедших 20 октября президентских выборах одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Протесты в Боливии начались после подсчета голосов 20 октября и продолжаются по сей день, в некоторых городах к манифестантам присоединились сотрудники полиции.
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
Вчера, 03:50РИА Новости
Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
821212
Обсудить 3
Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку
Государственный секретарь США Майк Помпео
США поддержали призывы провести новые выборы в Боливии
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия
Боливийские военные проведут операцию против "незаконных вооруженных групп"
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда
Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне выборов в Испании
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес сообщил об отставке
Спасская башня Московского Кремля
США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Жители Боливии выбирают президента и парламент
В Боливии расследуют работу членов избиркома после доклада ОАГ
Игорь Мазур
В МВД Украины объяснили, почему не знали о розыске Мазура через Интерпол
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции
Самолет Моралеса запросил план полета по территории Аргентины
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Соперник Моралеса призвал исключить его из президентской гонки
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики поприветствовал проведение новых выборов в Боливии
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
ООН на фоне протестов в Боливии призвала соблюдать права человека
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли
США намерены охотиться за преемником аль-Багдади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Курской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
08:24В Оренбургской области пять человек погибли при пожаре в частном доме
08:23Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"
08:22Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
Лента новостейМолния