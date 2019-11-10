Моралес заявил о попытке оппозиции совершить госпереворот в Боливии

Действующий президент Боливии в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре на прошедших 20 октября президентских выборах одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Протесты в Боливии начались после подсчета голосов 20 октября и продолжаются по сей день, в некоторых городах к манифестантам присоединились сотрудники полиции.