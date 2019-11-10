Соперник Моралеса призвал исключить его из президентской гонки

Меса призвал продолжать манифестации до тех пор, пока Моралес не подаст в отставку.

Действующий президент Боливии в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.