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РИА Новости

Соперник Моралеса призвал исключить его из президентской гонки

18:01 10.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАЗИЛИА, 10 ноя - РИА Новости. Действующий президент Боливии Эво Моралес не должен участвовать в новых выборах главы государства, считает его главный соперник оппозиционер Карлос Меса.
"Во время следующих выборов Эво Моралес и Альваро Гарсия Линера не могут быть кандидатами (на пост президента и вице-президента соответственно - ред.)", - заявил он журналистам.
Меса призвал продолжать манифестации до тех пор, пока Моралес не подаст в отставку.
Действующий президент Боливии в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре на прошедших 20 октября президентских выборах одержал действующий глава государства Эво Моралес . Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Протесты в Боливии начались после подсчета голосов 20 октября и продолжаются по сей день, в некоторых городах к манифестантам присоединились сотрудники полиции.
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
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