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РИА Новости

В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400

19:45 10.11.2019
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Турции грозят санкции конгресса США за покупку российских ЗРК С-400, о неприемлемости таких закупок заявит и президент Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Мы этим были очень недовольны", - заявил О'Брайен в эфире CBS, комментируя покупку Турцией С-400.
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"Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих стран, и Турция ощутит последствия этих санкций. Мы это ясно говорили президенту Эрдогану. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия. Это президент (Трамп) скажет ему (Эрдогану) очень ясно, когда он приедет сюда в Вашингтон", - сказал О'Брайен.
Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов.
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Роберт О'БрайенДональд ТрампТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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