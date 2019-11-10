В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400

"Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих стран, и Турция ощутит последствия этих санкций. Мы это ясно говорили президенту Эрдогану. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия. Это президент (Трамп) скажет ему (Эрдогану) очень ясно, когда он приедет сюда в Вашингтон", - сказал О'Брайен.