Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T22:47Z
https://ria.ru/20191110/1560780838.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155950/90/1559509085_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_71973def219b07bf1cedb9755daf21a8.jpg
РИА Новости

США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

19:30 10.11.2019 (обновлено: 22:47 10.11.2019)
26993
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. США надеются на договоренности между Киевом и Москвой, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
В эфире CBS его спросили, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Киеву, пока Россия не уйдет из Крыма и не перестанет "помогать сепаратистам".
"Я не буду строить предположений, что будет дальше. Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не буду давать обязательства навсегда насчет того, что мы будем делать", — ответил О'Брайен.
Политолог Александр Дудчак
7 ноября, 16:35РИА Новости
США установили на Украине колониальный режим, заявил украинский эксперт
При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп стал первым президентом США, который отправил Украине помощь оружием, чтобы "сопротивляться русским". Москва отрицает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины.
Задержка военной помощи Киеву летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президенту Дональду Трампу. Демократы предполагают, что Трамп ставил условием предоставления помощи, чтобы Киев начал расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает.
В Москве неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В Кремле также подчеркивали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент США Дональд Трамп
4 ноября, 08:00РИА Новости
Импичмент Трампа может превратиться в "охоту на украинцев"
3627112735111
Обсудить 64
Роберт О'БрайенСитуация на УкраинеРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я тоже надеюсь на подписание мирного договора между Россией и Украиной: Украина подписывает договор о своем мирном возвращении в состав России, а все недовольные вукраинцы отправляются на ПМЖ в Канаду.
10 ноября, 20:01
Екатерина Мытарева
1192811112
Вы ресурс перепутали, здесь не клуб цветных..милый))))/
10 ноября, 20:10
Сергей Смирнов
4561002
Рекомендуем
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Города России. Калининград
В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Строительство газопровода Северный поток-2
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку "Северного потока — 2"
Игорь Мазур
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Посол Украины в Польше Андрей Дещица
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Источник рассказал подробности убийства аспирантки СПбГУ
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
Люди на одной из улиц в центре Киева
Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Курской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
08:24В Оренбургской области пять человек погибли при пожаре в частном доме
08:23Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"
08:22Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
Лента новостейМолния