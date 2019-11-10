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РИА Новости

В Пентагоне отметили важность предоставления военной помощи Украине

18:37 10.11.2019
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© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что считает важной дальнейшую военную помощь Украине.
"США решили помочь (Украине) деньгами, консультациями, тренировками, персоналом, оборудованием. Мы делали это на протяжении двух администраций, и мы продолжаем это делать. Я думаю, важно продолжать помогать Украине поддерживать ее свободный и суверенный статус", - сказал Милли в интервью ABC.
Предполагаемая задержка помощи летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президенту Дональду Трампу. Демократы предполагают, что президент Дональд Трамп ставил условием предоставления помощи, чтобы Киев начал расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает.
Политолог Александр Дудчак
7 ноября, 16:35РИА Новости
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Ситуация на УкраинеМарк МиллиОбъединенный комитет начальников штабов (США)Дональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАУкраинаВ мире
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