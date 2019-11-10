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РИА Новости

Водолазы завершили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ

17:29 10.11.2019 (обновлено: 21:35 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Водолазы закончили поиски останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Водолазы работали второй день посменно в реке Мойке.
На время поисковых работ были закрыты пешеходный Почтамтский мост и небольшая часть набережной. На акватории реки дежурили два судна.
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
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В первый день операции человеческие останки были обнаружены в районе Фонарного моста, по предварительным данным, это были ноги жертвы и части скелета другого человека. Во второй день район поисков сместился дальше от городского центра к Почтамтскому мосту. Были ли сделаны новые находки в воскресенье, пока не известно. По предварительной информации, во второй день поисков водолазы не нашли новых фрагментов останков.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.
Адвокат Александр Почуев сообщал РИА Новости, что доцент СПбГУ Олега Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица Соколова Анастасия Ещенко, являлась его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины, сообщал источник.
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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