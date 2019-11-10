Водолазы завершили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Водолазы закончили поиски останков предполагаемой жертвы Водолазы закончили поиски останков предполагаемой жертвы Олега Соколова , выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Водолазы работали второй день посменно в реке Мойке.

На время поисковых работ были закрыты пешеходный Почтамтский мост и небольшая часть набережной. На акватории реки дежурили два судна.

В первый день операции человеческие останки были обнаружены в районе Фонарного моста, по предварительным данным, это были ноги жертвы и части скелета другого человека. Во второй день район поисков сместился дальше от городского центра к Почтамтскому мосту. Были ли сделаны новые находки в воскресенье, пока не известно. По предварительной информации, во второй день поисков водолазы не нашли новых фрагментов останков.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Адвокат Александр Почуев сообщал РИА Новости, что доцент СПбГУ Олега Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.

Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица Соколова Анастасия Ещенко, являлась его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины, сообщал источник.