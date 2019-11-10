Адвокат рассказал, когда Буркова могут экстрадировать из Израиля в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя - РИА Новости. Россиянина Россиянина Алексея Буркова могут экстрадировать в США достаточно скоро, даже во вторник, считает его адвокат Михаил Ирони.

Ранее в воскресенье стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить решение экстрадировать его в США.

"Решение окончательное, не подлежит никаким изменениям", - сказал Ирони РИА Новости.

По его мнению, "остается ждать только экстрадиции в США, это может произойти достаточно скоро, даже послезавтра, потому что на завтра назначено заседание по прошению газеты Гаарец по поводу открытия материалов этого дела, поэтому завтра он должен быть еще на суде, а послезавтра его могут экстрадировать".

"Я не думаю, что здесь можно еще что-то сделать", - ответил адвокат на вопрос о том, можно ли повлиять на ситуацию.

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.