ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции россиянина Буркова в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя – РИА Новости. Верховный суд Израиля отклонил прошение Алексея Буркова отменить решение экстрадировать его в США, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Михаил Ирони РИА Новости.
"Да, петиция отклонена", - ответил Ирони.
Петицию в Верховный суд с просьбой аннулировать решение минюста Израиля об экстрадиции Буркова в США адвокат подал 3 ноября.
Как сообщает газета Jerusalem Post, Верховный суд "не нашел оснований для вмешательства в решение министра".
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение израильского минюста об экстрадиции Буркова в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований. Адвокат Ирони также считает, что министр юстиции недостаточно обосновал решение об экстрадиции.