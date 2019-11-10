ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции россиянина Буркова в США

© Фото корреспондента РИА Новости из Верховного суда в Иерусалиме Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Бурков

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя – РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Израиля отклонил прошение Алексея Буркова отменить решение экстрадировать его в США, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Михаил Ирони РИА Новости.

"Да, петиция отклонена", - ответил Ирони.

Петицию в Верховный суд с просьбой аннулировать решение минюста Израиля об экстрадиции Буркова в США адвокат подал 3 ноября.

Как сообщает газета Jerusalem Post , Верховный суд "не нашел оснований для вмешательства в решение министра".

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.