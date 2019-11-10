Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T17:13Z
https://ria.ru/20191110/1560778059.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156074/59/1560745965_0:196:1954:1295_1036x0_80_0_0_af1257a231dbb6bca1d77e45bd957f4c.jpg
РИА Новости

В Смоленской области похоронили погибшего при тушении пожара главу района

17:13 10.11.2019
3503
© Администрация Холм-Жирковского района Смоленской областиГлава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
© Администрация Холм-Жирковского района Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Погибшего при тушении пожара в доме соседей главу Холм-Жирковского района Смоленской области Олега Макарова похоронили в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
Макаров погиб при тушении пожара в соседнем доме вечером в пятницу – ему стало плохо с сердцем, когда он помогал выносить вещи из горящего здания. СУСК РФ по региону начало доследственную проверку по факту случившегося.
В воскресенье состоялись похороны главы. На церемонии прощания присутствовал губернатор региона Алексей Островский.
"Олег Петрович был очень ответственным, порядочным человеком, который всего себя отдавал родной Смоленщине, смолянам, а последние почти шесть лет - жителям замечательного Холм-Жирковского района", - сказал губернатор.
Губернатор отметил, что принято решение удостоить Макарова наградой - почетным знаком "За заслуги перед Смоленщиной".
Островский также заявил семье погибшего, что они всегда могут рассчитывать на его помощь.
5301305
Обсудить 0
Холм-Жирковский район (Смоленская область)Олег МакаровАлексей ОстровскийСмоленская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник МЧС России
В Тамбовской области нашли тело третьего погибшего при пожаре в жилом доме
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Чечне взрыв газа разрушил часть здания сельского медпункта
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье после ликвидации пожара в частном доме нашли тело подростка
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Сотрудник полиции в суде
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Источник рассказал подробности убийства аспирантки СПбГУ
Зимние виды Пскова
В Пскове обнаружили "подпольное казино" второй половины XVII века
Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Водолазы завершили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ
iPhone 11
В Москве мужчина купил новый iPhone 11 за деньги "банка приколов"
Американский военнослужащий в Сирии
Около 500-600 американских военнослужащих остаются в Сирии, заявил генерал
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
СМИ сообщили подробности ЧП в Смоленской области, где погиб глава района
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Никольская улица в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Путин поприветствовал участников конференции Валдайского клуба в Самарканде
08:30Асад назвал обвинения Сирии в применении "бочковых" бомб безосновательными
08:30Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию
08:25В Курской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
08:24В Оренбургской области пять человек погибли при пожаре в частном доме
08:23Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"
08:22Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
Лента новостейМолния