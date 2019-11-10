В Смоленской области похоронили погибшего при тушении пожара главу района

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Погибшего при тушении пожара в доме соседей главу Холм-Жирковского района Смоленской области Олега Макарова похоронили в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
Макаров погиб при тушении пожара в соседнем доме вечером в пятницу – ему стало плохо с сердцем, когда он помогал выносить вещи из горящего здания. СУСК РФ по региону начало доследственную проверку по факту случившегося.
В воскресенье состоялись похороны главы. На церемонии прощания присутствовал губернатор региона Алексей Островский.
"Олег Петрович был очень ответственным, порядочным человеком, который всего себя отдавал родной Смоленщине, смолянам, а последние почти шесть лет - жителям замечательного Холм-Жирковского района", - сказал губернатор.
Губернатор отметил, что принято решение удостоить Макарова наградой - почетным знаком "За заслуги перед Смоленщиной".
Островский также заявил семье погибшего, что они всегда могут рассчитывать на его помощь.