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РИА Новости

Источник рассказал подробности убийства аспирантки СПбГУ

16:45 10.11.2019 (обновлено: 21:35 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСледственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Водолазы второй день ищут в Мойке останки девушки. Ранее СМИ писали, что вечером в субботу поисково-спасательная группа нашла в реке черные пакеты с частями тела убитой.
Российский историк Олег Соколов
9 ноября, 20:02РИА Новости
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Подозреваемый Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном, рассказал РИА Новости адвокат Александр Почуев. Ученому выберут меру пресечения в понедельник.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко, аспирантки СПбГУ и учительницы истории, произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал труп.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, жертва была возлюбленной Соколова. Они жили в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено обезглавленное тело девушки. Как рассказал РЕН ТВ брат убитой, она позвонила ему в ночь на 8 ноября в слезах и сказала, что Соколов ударил ее. Причиной ссоры стало то, что Анастасия хотела пойти на день рождения к знакомым, однако ее сожителю это не понравилось. Девушка ушла из дома Соколова, но сказала, что ей нужно вернуться за вещами.
Соколова достали из Мойки в ночь на 9 ноября, в его рюкзаке, который он хотел выбросить в реку, обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Его доставили в больницу с переохлаждением.
По информации СМИ, мужчина планировал покончить с собой в Петропавловской крепости, когда избавился бы от тела жертвы.
Олег Соколов — специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Постоянно вел научно-исследовательскую деятельность в области военной истории России и Европы XV-XIX веков. Написал более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Зачем избавляться от тела убитого тобой человека, если планируешь покончить с собой? Скорее всего он ничего такого не планировал, а сказал это, чтобы попытаться как-то оправдать себя.
10 ноября, 17:11
Denis Boyko
10600115
Сгорел от бабы и работы
10 ноября, 17:13
226909
14405139
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