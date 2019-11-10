Источник рассказал подробности убийства аспирантки СПбГУ

Водолазы второй день ищут в Мойке останки девушки. Ранее СМИ писали, что вечером в субботу поисково-спасательная группа нашла в реке черные пакеты с частями тела убитой.

Подозреваемый Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном, рассказал РИА Новости адвокат Александр Почуев. Ученому выберут меру пресечения в понедельник.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко, аспирантки СПбГУ и учительницы истории, произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал труп.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, жертва была возлюбленной Соколова. Они жили в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено обезглавленное тело девушки. Как рассказал РЕН ТВ брат убитой, она позвонила ему в ночь на 8 ноября в слезах и сказала, что Соколов ударил ее. Причиной ссоры стало то, что Анастасия хотела пойти на день рождения к знакомым, однако ее сожителю это не понравилось. Девушка ушла из дома Соколова, но сказала, что ей нужно вернуться за вещами.

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Соколова достали из Мойки в ночь на 9 ноября, в его рюкзаке, который он хотел выбросить в реку, обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Его доставили в больницу с переохлаждением.

По информации СМИ, мужчина планировал покончить с собой в Петропавловской крепости, когда избавился бы от тела жертвы.

Олег Соколов — специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Постоянно вел научно-исследовательскую деятельность в области военной истории России и Европы XV-XIX веков. Написал более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.

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