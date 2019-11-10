Мать убитой аспирантки СПбГУ приехала в Петербург, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 ноября – РИА Новости. Мать убитой аспирантки Мать убитой аспирантки СПбГУ подполковник МВД Галина Ещенко приехала в Петербург , сообщил портал 78.ру.

Отмечается, что Ещенко прибыла из Краснодара сегодня утром. Ее встретили оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

Убийство 24-летней дочери Галины Ещенко Анастасии произошло 7 ноября. Девушка училась в аспирантуре СПбГУ. Доцент университета историк Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал труп.

По сообщениям источников РИА Новости, девушка вместе с преподавателем жила в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено обезглавленное тело девушки. По предварительным данным, мотивом убийства стали натянутые отношения возлюбленной ученого с его дочерьми.

Соколова достали из Мойки в ночь на 9 ноября, в его рюкзаке, который он хотел выбросить в реку, обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Его доставили в больницу с переохлаждением. Как сообщают СМИ, мужчина хотел покончить с собой, когда избавиться от тела убитой.