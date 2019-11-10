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РИА Новости

Мать убитой аспирантки СПбГУ приехала в Петербург, сообщили СМИ

16:40 10.11.2019 (обновлено: 21:35 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСледственные действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Следственные действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 ноября – РИА Новости. Мать убитой аспирантки СПбГУ подполковник МВД Галина Ещенко приехала в Петербург, сообщил портал 78.ру.
Отмечается, что Ещенко прибыла из Краснодара сегодня утром. Ее встретили оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД.
Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Вчера, 16:00РИА Новости
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

Убийство 24-летней дочери Галины Ещенко Анастасии произошло 7 ноября. Девушка училась в аспирантуре СПбГУ. Доцент университета историк Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал труп.
По сообщениям источников РИА Новости, девушка вместе с преподавателем жила в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено обезглавленное тело девушки. По предварительным данным, мотивом убийства стали натянутые отношения возлюбленной ученого с его дочерьми.
Российский историк Олег Соколов
Вчера, 10:45РИА Новости
Подозреваемый в жестоком убийстве девушки доцент СПбГУ остается в больнице
Соколова достали из Мойки в ночь на 9 ноября, в его рюкзаке, который он хотел выбросить в реку, обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Его доставили в больницу с переохлаждением. Как сообщают СМИ, мужчина хотел покончить с собой, когда избавиться от тела убитой.
Позже он оформил явку с повинной и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Суд определит меру пресечения в понедельник.
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Анастасия ЕщенкоОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетКраснодарСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
А раньше маме не по пути было доехать в Питер, поинтересоваться КАК живет доча, с КЕМ живет, какого черта она ошивается у старого человека, что их связывает? Любовь к истории и т.д. или не только! Все научные обсуждения должны вестись только в стенах университета, остальное -- кошмар, а маманя ни сном, ни духом.
10 ноября, 16:51
ИКИрина Кузьмина
4011337
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