Вучич рассказал о выгоде от упрощения таможенного режима на Балканах

"Мы можем обмениваться инженерами, работниками. Менее чем через год увидите рост. До конца этого года граждане Сербии и Албании смогут въезжать в обе страны на основании личной карты идентификации (внутреннего паспорта – Прим. ред.)… Горжусь тем, что сделали Сербия, Северная Македония и Албания, речь идет не о новой Югославии, а о лучшей жизни для наших граждан", - подчеркнул сербский лидер.