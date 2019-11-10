Сербия, Северная Македония и Албания утвердили принципы общего рынка

"Заев, Вучич и Рама в преддверии форума лидеров стран Западных Балкан, которая пройдет в воскресенье, 10 ноября, провели встречу втроем, на которой утвердили декларацию со списком приоритетов и мер для улучшения регионального сотрудничества. Данная декларация рассматривалась с их первой встречи в Нови-Саде", - сообщило правительство Северной Македонии.