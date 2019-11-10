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РИА Новости

Сербия, Северная Македония и Албания утвердили принципы общего рынка

13:04 10.11.2019 (обновлено: 13:06 10.11.2019)
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкВид на город Охрид в Македонии
Вид на город Охрид в Македонии
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Вид на город Охрид в Македонии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 ноя – РИА Новости. Сербия, Албания и Северная Македония договорились о принципах общего экономического пространства в регионе западных Балкан, которые они утвердили специальной декларацией, сообщил северомакедонский кабмин.
Встреча премьера Северной Македонии Зорана Заева, главы кабмина Албании Эди Рамы и сербского президента Александра Вучича проходит в городе Охрид 9 — 10 ноября. Вучич в середине октября принимал Заева и Раму во втором по величине городе Сербии – Нови-Сад. Цель встречи, по его словам - "чтобы до 2021 года границы наших стран люди проходили только по идентификационным личным картам" (внутренним паспортам – Прим. ред.). Президент и премьеры обсуждали упрощенный товарообмен, устранение таможенных барьеров и совместный рынок труда, что также определено в совместной декларации.
"Заев, Вучич и Рама в преддверии форума лидеров стран Западных Балкан, которая пройдет в воскресенье, 10 ноября, провели встречу втроем, на которой утвердили декларацию со списком приоритетов и мер для улучшения регионального сотрудничества. Данная декларация рассматривалась с их первой встречи в Нови-Саде", - сообщило правительство Северной Македонии.
Отмечается, что конечной целью совместного экономического пространства на Западных Балканах является вступление всех его стран-участников в ЕС.
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В воскресенье к Заеву, Вучичу и Раме на пленарном заседании присоединятся глава совета министров Боснии и Герцеговины Денис Звиздич, министр экономики Черногории Драгица Секулич, представители ЕС, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Совета по региональному сотрудничеству.
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи отказался от участия в форуме и заявил, что "целью Приштины является вступление в НАТО и ЕС, которое не может быть заменено никакой региональной инициативой".
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Зоран ЗаевЭди РамаАлександр ВучичАлбанияСеверная МакедонияСербияЭкономика
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