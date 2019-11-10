Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Брат убитой аспирантки Брат убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Сергей рассказал РЕН ТВ , что в последний раз разговаривал с погибшей в ночь на 8 ноября.

По его словам, девушка позвонила ему в слезах и сообщила, что сожитель Олег Соколов ударил ее. Причиной ссоры стало то, что Анастасия хотела пойти на день рождения к знакомым, однако ее возлюбленному это не понравилось.

"Он стал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. И он ее ударил. Она ушла из дома. Она позвонила мне, сказала, что ей, кроме меня, позвонить некому. Мы с ней стали разговаривать. Я ее просил, чтобы она ушла. Но она сказала, что ей надо еще вернуться туда за вещами. Она планировала в общаге остановиться", — сообщил Сергей.

По его словам, сестра утверждала, что с ней все будет в порядке.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко, аспирантки СПбГУ и учительницы истории, произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета историк Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал труп.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, жертва была возлюбленной Соколова. Они жили в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено обезглавленное тело девушки. По предварительным данным, мотивом убийства могло стать то, что у Ещенко были натянутые отношения с дочерьми преподавателя.

Соколова достали из Мойки в ночь на 9 ноября, в его рюкзаке, который он хотел выбросить в реку, обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Его доставили в больницу с переохлаждением.

По данным СМИ, мужчина планировал покончить с собой в Петропавловской крепости, когда избавился бы от тела жертвы.