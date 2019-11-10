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РИА Новости

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре

16:00 10.11.2019 (обновлено: 21:35 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Брат убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Сергей рассказал РЕН ТВ, что в последний раз разговаривал с погибшей в ночь на 8 ноября.
По его словам, девушка позвонила ему в слезах и сообщила, что сожитель Олег Соколов ударил ее. Причиной ссоры стало то, что Анастасия хотела пойти на день рождения к знакомым, однако ее возлюбленному это не понравилось.
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"Он стал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. И он ее ударил. Она ушла из дома. Она позвонила мне, сказала, что ей, кроме меня, позвонить некому. Мы с ней стали разговаривать. Я ее просил, чтобы она ушла. Но она сказала, что ей надо еще вернуться туда за вещами. Она планировала в общаге остановиться", — сообщил Сергей.
По его словам, сестра утверждала, что с ней все будет в порядке.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко, аспирантки СПбГУ и учительницы истории, произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета историк Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал труп.
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Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, жертва была возлюбленной Соколова. Они жили в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено обезглавленное тело девушки. По предварительным данным, мотивом убийства могло стать то, что у Ещенко были натянутые отношения с дочерьми преподавателя.
Соколова достали из Мойки в ночь на 9 ноября, в его рюкзаке, который он хотел выбросить в реку, обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Его доставили в больницу с переохлаждением.
По данным СМИ, мужчина планировал покончить с собой в Петропавловской крепости, когда избавился бы от тела жертвы.
Позже подозреваемый оформил явку с повинной и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Заседание по избранию ему меры пресечения состоится в понедельник.
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Анастасия ЕщенкоОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Запугана несколько лет кряду? При том, что родители милицейские подполковники? Вы весёлый человек.
10 ноября, 16:39
uura.s
1600014
Какую жену, о чем вы? Нет официального брака, это тупо сожительство старика и молодой девушкой, которая запугана была. Ни о какой семье там и речи не было
10 ноября, 16:37
hhekpacob
1100302
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