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РИА Новости
Культура

Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы

15:09 10.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРежиссер Роман Полански
Режиссер Роман Полански
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Режиссер Роман Полански. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Режиссер Роман Полански самым решительным образом отвергает обвинения в том, что более 40 лет назад изнасиловал актрису Валентин Монье, сообщает в воскресенье газета Monde со ссылкой на адвоката режиссера.
В пятницу в газете Parisien вышла статья, в которой Монье рассказала, что в 1975 году Полански якобы избил и изнасиловал ее. Бывшей манекенщице и актрисе на тот момент было 18 лет.
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"Мы работаем над тем, чтобы эта публикация получила юридическое продолжение", - приводит Monde слова юриста Эрве Темима.
Он отметил, что за 45 лет с якобы имевшего место события это обвинение "не было доведено до сведения Полански", а давность делает невозможным сбор всех фактов, необходимых для расследования.
Против Полански неоднократно выдвигались обвинения в домогательствах. Он признал свою вину в изнасиловании в 1977 году 13-летней девочки, впоследствии бежал во Францию и с тех пор разыскивается американским правосудием.
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КультураРоман ПоланскиФранцияПарижВ мире
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