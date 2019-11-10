Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы

ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Режиссер Режиссер Роман Полански самым решительным образом отвергает обвинения в том, что более 40 лет назад изнасиловал актрису Валентин Монье, сообщает в воскресенье газета Monde со ссылкой на адвоката режиссера.

В пятницу в газете Parisien вышла статья, в которой Монье рассказала, что в 1975 году Полански якобы избил и изнасиловал ее. Бывшей манекенщице и актрисе на тот момент было 18 лет.

"Мы работаем над тем, чтобы эта публикация получила юридическое продолжение", - приводит Monde слова юриста Эрве Темима.

Он отметил, что за 45 лет с якобы имевшего место события это обвинение "не было доведено до сведения Полански", а давность делает невозможным сбор всех фактов, необходимых для расследования.