МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В секретном докладе разведки Великобритании упоминаются имена девяти российских предпринимателей, которые угрожают демократии королевства, пишет газета В секретном докладе разведки Великобритании упоминаются имена девяти российских предпринимателей, которые угрожают демократии королевства, пишет газета The Times

Консервативную партию страны. Издание называет несколько имен. Все они спонсируютстраны. Издание называет несколько имен.

В их числе — бывший замглавы ЮКОСа Александр Теремко. По данным издания, он называл британского премьер-министра и лидера Консервативной партии Бориса Джонсона своим другом и перечислил партии за последние семь лет более 1,2 миллиона фунтов стерлингов (приблизительно 98 миллионов рублей — ред.).

Также в список попал бизнесмен Александр Лебедев. Его сын Евгений — владелец компании Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает газеты London Evening Standard и The Independent. Джонсон бывал на семейных вечерах у Лебедевых в их доме в Италии, говорится в статье.

В докладе упоминается и Любовь Чернухина — супруга бывшего замминистра финансов Владимира Чернухина. Она перечислила партии более 450 тысяч фунтов стерлингов (почти 37 миллионов рублей — ред.).