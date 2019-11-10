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РИА Новости

СМИ: девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки

14:51 10.11.2019 (обновлено: 15:05 10.11.2019)
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© AP Photo / Frank AugsteinСъезд Консервативной партии Великобритании в Манчестере. 1 октября 2019
Съезд Консервативной партии Великобритании в Манчестере. 1 октября 2019
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В секретном докладе разведки Великобритании упоминаются имена девяти российских предпринимателей, которые угрожают демократии королевства, пишет газета The Times.
Все они спонсируют Консервативную партию страны. Издание называет несколько имен.
В их числе — бывший замглавы ЮКОСа Александр Теремко. По данным издания, он называл британского премьер-министра и лидера Консервативной партии Бориса Джонсона своим другом и перечислил партии за последние семь лет более 1,2 миллиона фунтов стерлингов (приблизительно 98 миллионов рублей — ред.).
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Также в список попал бизнесмен Александр Лебедев. Его сын Евгений — владелец компании Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает газеты London Evening Standard и The Independent. Джонсон бывал на семейных вечерах у Лебедевых в их доме в Италии, говорится в статье.
В докладе упоминается и Любовь Чернухина — супруга бывшего замминистра финансов Владимира Чернухина. Она перечислила партии более 450 тысяч фунтов стерлингов (почти 37 миллионов рублей — ред.).
Документ был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября, однако, по словам бывшего генпрокурора Доминика Грива, Борис Джонсон препятствовал его публикации. Предположительно, в докладе идет речь о якобы имевших место попытках вмешательства РФ в референдум по Brexit 2016 года и в выборы 2017 года.
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Консервативная партия ВеликобританииБорис ДжонсонВеликобританияРоссияВ мире
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