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РИА Новости

Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест

14:26 10.11.2019 (обновлено: 14:40 10.11.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя — РИА Новости. Действующие в России образовательные программы проходят через "период трансформации", заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Сегодня технологии меняются очень быстро в мире, и образовательные программы должны совершенствоваться. <...> Нам всем приходится проходить период трансформации. И мы сегодня здесь обсуждали, как же нужно готовить педагога, который в последующем будет готовить школьников или студентов, на самом современном уровне. И нам нужно освоить технологии даже не вчерашние и не сегодняшние, а завтрашние".

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
Михаил Котюков
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Во время заседания совета по русскому языку президенту рассказали о ситуации в Воронежском государственном университете: там при наборе групп в магистратуру имеется лишь шесть бюджетных мест. Сама группа при этом не может быть меньше 12 человек.
Путин поручил Котюкову "навести порядок" в этом вопросе и затем доложить ему о проделанной работе.
Учительница и ученица
6 ноября, 18:50РИА Новости
Эксперт рассказала о недостатках педагогического образования в России
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МинобрнаукиМихаил КотюковВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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