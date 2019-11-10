Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест

"Сегодня технологии меняются очень быстро в мире, и образовательные программы должны совершенствоваться. <...> Нам всем приходится проходить период трансформации. И мы сегодня здесь обсуждали, как же нужно готовить педагога, который в последующем будет готовить школьников или студентов, на самом современном уровне. И нам нужно освоить технологии даже не вчерашние и не сегодняшние, а завтрашние".