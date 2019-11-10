Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя — РИА Новости. Действующие в России образовательные программы проходят через "период трансформации", заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Сегодня технологии меняются очень быстро в мире, и образовательные программы должны совершенствоваться. <...> Нам всем приходится проходить период трансформации. И мы сегодня здесь обсуждали, как же нужно готовить педагога, который в последующем будет готовить школьников или студентов, на самом современном уровне. И нам нужно освоить технологии даже не вчерашние и не сегодняшние, а завтрашние".
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Во время заседания совета по русскому языку президенту рассказали о ситуации в Воронежском государственном университете: там при наборе групп в магистратуру имеется лишь шесть бюджетных мест. Сама группа при этом не может быть меньше 12 человек.
Путин поручил Котюкову "навести порядок" в этом вопросе и затем доложить ему о проделанной работе.