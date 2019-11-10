В РВИО рассказали о сотрудничестве с подозреваемым в убийстве историком

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве своей бывшей студентки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, вопреки утверждению ряда СМИ, никогда не состоял в Российском военно-историческом обществе и в не входил в его обновленный научный совет, заявил РИА Новости представитель РВИО.
Некоторые СМИ сообщили, что Соколов якобы был членом РВИО, и что его имя удалено из состава научного совета РВИО, размещенного на сайте Российского военно-исторического общества.
"По линии Научного совета РВИО с Соколовым сотрудничали в 2017 году. Он - безусловно известный историк, специалист по наполеоновскому периоду. Но никогда не являлся членом РВИО", - сказал собеседник агентства.
РВИО стремится объединить ученых, военных историков, это входит в цели и задачи Общества, отметил представитель. "Проводим множество научных конференций по самым разным темам, связанным с военной историей Отечества разных эпох, привлекаем специалистов и профессионалов - историков из России и зарубежья", - добавил он.
"В последние годы Соколов никаких контактов с Обществом не поддерживал и в обновленный Научный совет, заседание которого должно состояться в скором времени, не входил", - сказал собеседник агентства. "Когда узнали о случившемся, действительно, удалили его имя с сайта. Не только потому, что он не работал в действующем научном совете, но и поскольку в голове не укладывается произошедшее", - пояснил представитель РВИО.
"Это большая человеческая трагедия. Искренне соболезнуем родным погибшей девушки", - добавил он.
Ранее сообщалось, что из реки Мойки в Санкт-Петербурге достали мужчину, у него в рюкзаке нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого мужчину задержали в качестве подозреваемого. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что жертва – бывшая ученица и возлюбленная доцента СПбГУ Олега Соколова Анастасия Ещенко. Ее тело было найдено в квартире Соколова на набережной Мойки, где они жили вместе. Сейчас Соколов госпитализирован с переохлаждением. Адвокат Александр Почуев ранее сообщил РИА Новости, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.