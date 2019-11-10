В РВИО рассказали о сотрудничестве с подозреваемым в убийстве историком

"По линии Научного совета РВИО с Соколовым сотрудничали в 2017 году. Он - безусловно известный историк, специалист по наполеоновскому периоду. Но никогда не являлся членом РВИО", - сказал собеседник агентства.

РВИО стремится объединить ученых, военных историков, это входит в цели и задачи Общества, отметил представитель. "Проводим множество научных конференций по самым разным темам, связанным с военной историей Отечества разных эпох, привлекаем специалистов и профессионалов - историков из России и зарубежья", - добавил он.

"В последние годы Соколов никаких контактов с Обществом не поддерживал и в обновленный Научный совет, заседание которого должно состояться в скором времени, не входил", - сказал собеседник агентства. "Когда узнали о случившемся, действительно, удалили его имя с сайта. Не только потому, что он не работал в действующем научном совете, но и поскольку в голове не укладывается произошедшее", - пояснил представитель РВИО.