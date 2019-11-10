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РИА Новости

Пассажиры в среднем покупают три билета в минуту на поезда в Крым и обратно

13:50 10.11.2019 (обновлено: 13:52 10.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пассажиры в среднем покупают три билета в минуту на поезда в Крым и обратно, первые из которых начнут курсировать в 20-х числах декабря между полуостровом и городами материковой части России, сообщили РИА Новости в компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием.
Продажи открылись 8 ноября в 8.00 по московскому времени. Купить билеты можно через мобильное приложение "ГСЭ Билеты", сайт grandtrain.ru и в железнодорожных кассах по всей России.
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"Компания "Гранд Сервис Экспресс" за первые двое суток продала более 10 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно... В среднем (продается - Прим. ред.) три билета в минуту", - сообщили в компании в воскресенье.
Наиболее востребованным остается маршрут Москва-Симферополь. Большая часть покупок сделана в железнодорожных кассах.
Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.
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Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе от 3906 рублей.
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ТуризмНовости - ТуризмМоскваСимферопольКрымСевастопольСанкт-ПетербургОбщество
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