Появилось видео поиска останков убитой выпускницы СПбГУ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Издание Издание "Невские новости" опубликовало видео поиска останков убитой выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко.

На кадрах видно, как водолазы вытаскивают из реки Мойки черные пакеты. Часть набережной оцеплена полицией.

Накануне спасатели вытащили из Мойки мужчину, который пытался утопить пакет и сам упал в воду. В пакете были найдены отрубленные женские руки и пистолет.

Спасенным оказался преподаватель СПбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов . В его квартире нашли останки его бывшей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Руки, по предварительным данным, также принадлежат ей.

Водолазы обследовали дно Мойки и обнаружили в воде пакет с женскими ногами — скорее всего, это также останки Ещенко — и неизвестный череп.

Соколов задержан по подозрению в убийстве, решается вопрос об аресте. По словам адвоката историка Александра Почуева, он раскаивается в содеянном и оформил явку с повинной. При этом он подчеркнул, что его подзащитный находится в шоковом состоянии.