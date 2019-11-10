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РИА Новости

Появилось видео поиска останков убитой выпускницы СПбГУ

12:40 10.11.2019 (обновлено: 12:43 10.11.2019)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Издание "Невские новости" опубликовало видео поиска останков убитой выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко.
На кадрах видно, как водолазы вытаскивают из реки Мойки черные пакеты. Часть набережной оцеплена полицией.
Накануне спасатели вытащили из Мойки мужчину, который пытался утопить пакет и сам упал в воду. В пакете были найдены отрубленные женские руки и пистолет.
Спасенным оказался преподаватель СПбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов. В его квартире нашли останки его бывшей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Руки, по предварительным данным, также принадлежат ей.
Водолазы обследовали дно Мойки и обнаружили в воде пакет с женскими ногами — скорее всего, это также останки Ещенко — и неизвестный череп.
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Соколов задержан по подозрению в убийстве, решается вопрос об аресте. По словам адвоката историка Александра Почуева, он раскаивается в содеянном и оформил явку с повинной. При этом он подчеркнул, что его подзащитный находится в шоковом состоянии.
Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции. С 2000 года он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ.
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Убийство девушки доцентом СПбГУОлег Соколов (доцент СПбГУ)Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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