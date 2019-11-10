Эксперт прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Решение по делу зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Решение по делу зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорю Мазуру станет проверкой работы судебной системы Польши. Об этом заявил RT глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко

По его словам, само задержание националиста по запросу Москвы демонстрирует, что международные соглашения работают. Варшава в целом поддерживает Киев, однако множество польских граждан выступают против украинских радикалов, напомнил эксперт.

"В любом случае, решение по экстрадиции принимает суд. Пока сложно сказать, каким будет решение", — заключил Охрименко.

Ранее стало известно, что Игоря Мазура задержали в Польше по запросу России, сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

В 2014 году Мазур руководил формированием "Правого сектора"* в Киевской области, участвовал в беспорядках в центре украинской столицы. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. После демобилизации в 2016 году Мазур стал зампредседателя партии УНА-УНСО*, летом 2017-го возглавил пропагандирующую сотрудничество государств Балто-Черноморского региона организацию "Межиморье".

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении членов УНА-УНСО* Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков Дмитрия Яроша , Владимира Мамалыги и других.