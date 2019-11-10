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РИА Новости

В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах

11:19 10.11.2019 (обновлено: 11:20 10.11.2019)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на одном из избирательных участков в Испании
Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Испании
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Испании . Архивное фото
МАДРИД, 10 ноя – РИА Новости. Голосование на досрочных парламентских выборах началось на большей части Испании – за исключением Канарских островов, где участки из-за разницы во времени откроются через час.
По итогам будут выбраны Генеральные кортесы - 350 членов конгресса депутатов (нижняя палата парламента) и 208 сенаторов. Это пятнадцатые выборы в парламент с 1977 года, четвертые за последние четыре года и вторые в текущем, 2019 году. По итогам выборов, состоявшихся 28 апреля, депутатам так и не удалось утвердить премьера. На этот пост претендовал лидер победившей на выборах Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.
Мадрид, Испания
03:31РИА Новости
Процедура выборов в парламент Испании
Принять участие в голосовании имеют право 37 миллионов человек, из них 34,9 миллиона живут на территории Испании, 2,1 миллиона за границей. Запросы проголосовать удаленно (по почте) направили 986,5 тысячи человек, на 27% меньше, чем во время апрельских выборов. Почти 227 тысяч человек проголосуют впервые – это те, кто достиг совершеннолетия с момента апрельского голосования. Должны быть открыты почти 60 тысяч избирательных участков.
Безопасность в ходе голосования обеспечивают 92 тысячи сотрудников правоохранительных органов - национальной полиции, гражданской гвардии, правоохранительных органов автономных сообществ (в Стране Басков, Каталонии, Наварре), местной полиции. Дополнительные подразделения национальной полиции и гражданской гвардии направлены на этой неделе в Каталонию, где после объявления Верховным судом 14 октября приговора каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости не прекращаются акции протеста. В субботу, в день тишины, когда политическая агитация запрещена, радикальные организации "Демократическое цунами" и Комитеты защиты республики провели акции в различных городах автономного сообщества.
И.о. премьер-министра, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес
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Явка в ходе голосования будет объявляться в 14.30 (16.30 мск) и в 18.30 (20.30 мск).
Избирательные участки закроются в 20.00 по местному времени (22.00 мск на большей части Испании, 23.00 мск – на Канарах).
Представитель правительства, министр образования Исабель Селаа и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка объявят предварительные результаты примерно в 22.30 (00.30 мск), однако к этому времени предварительные итоги уже будут доступны на сайте выборов.
Согласно опросам, первое место на выборах может занять правящая Испанская социалистическая рабочая партия, однако она, скорее всего, вновь не получит необходимого абсолютного большинства в 176 мандатов. На втором месте, по опросам, правая Народная партия.
Бюджет выборов составил почти 136 миллионов евро.
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