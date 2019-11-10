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РИА Новости

В бухте Успения в Приморье выпустили последних белух из "китовой тюрьмы"

09:59 10.11.2019 (обновлено: 12:20 10.11.2019)
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© Фото : ВНИРОВыпуск белух в Японском море
Выпуск белух в Японском море
© Фото : ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. В Приморье завершилась операция по освобождению сотни животных из "китовой тюрьмы", сообщили РИА Новости в тихоокеанском филиале ВНИРО.
На волю выпустили еще 31 животное.
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По словам пресс-секретаря ВНИРО Алексея Смородова, благодаря профессионализму, колоссальным усилиям и ответственному отношению всех участников операции все прошло успешно.

Освобождение белух и косаток

История с "китовой тюрьмой" получила большой резонанс после того, как в октябре прошлого года Greenpeace заявил о подготовке незаконной продажи краснокнижных косаток из России в Китай. Животных содержали в бухте Средняя недалеко от Находки, где они страдали от холода. Началось разбирательство.
Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте содержалось 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года.
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Позже суд на Сахалине признал, что белух и косаток вылавливали незаконно. Операция по возвращению животных в естественную среду обитания началась летом. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море в конце июня.
В октябре специалисты решили выпустить последних 50 белух до 1 ноября — и не в родное для них Охотское море, как раньше, а в бухту Успения недалеко от Лазовского заповедника в Приморье, ввиду осенних штормов. Позже дату последнего выпуска перенесли на 10 ноября.
Выпуск белух из китовой тюрьмы
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