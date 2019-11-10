В бухте Успения в Приморье выпустили последних белух из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. В Приморье завершилась операция по освобождению сотни животных из "китовой тюрьмы", сообщили РИА Новости в тихоокеанском филиале ВНИРО. завершилась операция по освобождению сотни животных из "китовой тюрьмы", сообщили РИА Новости в тихоокеанском филиале ВНИРО.

На волю выпустили еще 31 животное.

По словам пресс-секретаря ВНИРО Алексея Смородова, благодаря профессионализму, колоссальным усилиям и ответственному отношению всех участников операции все прошло успешно.

Освобождение белух и косаток

История с "китовой тюрьмой" получила большой резонанс после того, как в октябре прошлого года Greenpeace заявил о подготовке незаконной продажи краснокнижных косаток из России в Китай. Животных содержали в бухте Средняя недалеко от Находки, где они страдали от холода. Началось разбирательство.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте содержалось 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года.

Позже суд на Сахалине признал, что белух и косаток вылавливали незаконно. Операция по возвращению животных в естественную среду обитания началась летом. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море в конце июня.