Буддистский геше расскажет в Москве, как быть счастливым

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Геше (ученая степень в буддизме) Лхакдор, в прошлом – личный переводчик Далай-Ламы, проведет в Москве серию лекций о буддизме для широкой аудитории с 10 по 17 ноября.

"Очень важно, чтобы мы получали знания о духовных ценностях, внутреннем развитии личности и методах достижения счастья, представленные в буддийском учении, из достоверных источников. В этом смысле общение с такими людьми как геше Лхакдор - это большая удача", - рассказала РИА Новости Юлия Жиронкина, директор фонда "Сохраним Тибет".

Геше Лхакдор, руководитель библиотеки тибетских трудов и архивов, шестнадцать лет работал личным переводчиком Далай-ламы. Под руководством Лхакдора и по поручению Далай-ламы "библиотека смогла разработать программу преподавания физики, биологии, нейронауки, по которой теперь занимаются монахи крупных монастырских университетов и по которой сдают экзамены", сообщили в фонде "Сохраним Тибет".

По мнению Жиронкиной, геше Лхакдор способен "устанавливать мосты между буддийской и западной наукой, между древностью и современностью".

Первая лекция на тему "Как стать счастливым в мире высоких скоростей?" начнется в воскресенье в 15.00 на территории Red Factory Coworking. В понедельник на Философском факультете МГУ пройдут лекция "Основы этического учения буддизма махаяны" - в 15.00. А уже в 16.25 - семинар по работе с письменными источниками на основе сочинения Гьялсэ Тхогме Сангпо "37 практик бодхисаттвы". Этот же семинар проведут в то же время 12 и 13 ноября.

Во вторник запланирована встреча в лаборатории позитивной психологии и мотивации Высшей школы экономики (ВШЭ), где геше расскажет о буддийском взгляде на благополучие. В четверг в Институте востоковедения РАН - в 14.00 он приглашает на семинар переводчиков с тибетского.