СК проверит обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Красноярском крае

По данным регионального главка МВД, водитель микроавтобуса Toyota, ехавший из Красноярска в Абакан, на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении. Погибли водитель и пассажир микроавтобуса, десять человек были доставлены в больницу.