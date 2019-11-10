СК проверит обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Красноярском крае

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Следователи в Красноярском крае начали проверку после ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором два человека погибли, сообщается на сайте регионального ГСУСК РФ.
По данным регионального главка МВД, водитель микроавтобуса Toyota, ехавший из Красноярска в Абакан, на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении. Погибли водитель и пассажир микроавтобуса, десять человек были доставлены в больницу.
"По данному факту … проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.