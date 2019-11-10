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РИА Новости

СК проверит обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Красноярском крае

07:33 10.11.2019 (обновлено: 11:40 10.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Следователи в Красноярском крае начали проверку после ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором два человека погибли, сообщается на сайте регионального ГСУСК РФ.
По данным регионального главка МВД, водитель микроавтобуса Toyota, ехавший из Красноярска в Абакан, на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении. Погибли водитель и пассажир микроавтобуса, десять человек были доставлены в больницу.
"По данному факту … проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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