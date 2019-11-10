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РИА Новости

"Гоблин" рассказал о состоянии историка Соколова перед убийством подруги

07:05 10.11.2019 (обновлено: 12:35 10.11.2019)
26476
© пресс-служба РВИОИсторик Олег Соколов
Историк Олег Соколов
© пресс-служба РВИО
Историк Олег Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как "Гоблин", рассказал в своем Facebook о том, в каком состоянии доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей бывшей студентки, находился накануне трагедии.
Пучков был знаком с Соколовым, ранее на его канале в YouTube был опубликован ряд видео с участием историка. Блогер разместил пост о случившемся в соцсети, после чего в комментариях под ним пользователи начали делать предположения о причинах трагедии. Отвечая на комментарии, Пучков указал, что доцента "изводили" недоброжелатели. "Травили годами", - написал он.
Историк Олег Соколов
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Кроме того, блогер в эфире радио Sputnik рассказал о личности Соколова. По его словам, доцент СПбГУ был "чрезвычайно эмоционален". "Очень глубокий и очень серьезный специалист с прекрасным чувством юмора, великолепно владеет французским языком", - добавил Пучков.
При этом он подчеркнул, что "оправданий за такие деяния не бывает". Блогер затруднился назвать причину произошедшего, выразив надежду, что это сможет сделать следствие.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке Соколова, извлеченного из реки Мойки. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, в квартире доцента было обнаружено тело жертвы, бывшей ученицы Соколова и его возлюбленной Анастасии Ещенко. По словам адвоката доцента Александра Почуева, его подзащитный оформил явку с повинной и раскаялся в содеянном.
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
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В СПбГУ прокомментировали сообщение о подозреваемом в убийстве доценте вуза
986191456
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Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУДмитрий Пучков ("Гоблин")SputnikСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Как слова "Очень глубокий и очень серьезный специалист с прекрасным чувством юмора, великолепно владеет французским языком" сочетаются с распиливанием пилой? Гоблин по-моему осознать не может с кем сидел за одним столом.
10 ноября, 08:45
ААлексей
1600005
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