"Гоблин" рассказал о состоянии историка Соколова перед убийством подруги

При этом он подчеркнул, что "оправданий за такие деяния не бывает". Блогер затруднился назвать причину произошедшего, выразив надежду, что это сможет сделать следствие.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке Соколова, извлеченного из реки Мойки. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, в квартире доцента было обнаружено тело жертвы, бывшей ученицы Соколова и его возлюбленной Анастасии Ещенко. По словам адвоката доцента Александра Почуева, его подзащитный оформил явку с повинной и раскаялся в содеянном.