"Гоблин" рассказал о состоянии историка Соколова перед убийством подруги

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как "Гоблин", рассказал в своем Facebook о том, в каком состоянии доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей бывшей студентки, находился накануне трагедии.
Пучков был знаком с Соколовым, ранее на его канале в YouTube был опубликован ряд видео с участием историка. Блогер разместил пост о случившемся в соцсети, после чего в комментариях под ним пользователи начали делать предположения о причинах трагедии. Отвечая на комментарии, Пучков указал, что доцента "изводили" недоброжелатели. "Травили годами", - написал он.
Кроме того, блогер в эфире радио Sputnik рассказал о личности Соколова. По его словам, доцент СПбГУ был "чрезвычайно эмоционален". "Очень глубокий и очень серьезный специалист с прекрасным чувством юмора, великолепно владеет французским языком", - добавил Пучков.
При этом он подчеркнул, что "оправданий за такие деяния не бывает". Блогер затруднился назвать причину произошедшего, выразив надежду, что это сможет сделать следствие.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке Соколова, извлеченного из реки Мойки. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, в квартире доцента было обнаружено тело жертвы, бывшей ученицы Соколова и его возлюбленной Анастасии Ещенко. По словам адвоката доцента Александра Почуева, его подзащитный оформил явку с повинной и раскаялся в содеянном.