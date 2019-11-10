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РИА Новости

В МВД раскрыли подробности ДТП в Красноярском крае

06:41 10.11.2019 (обновлено: 14:37 10.11.2019)
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© ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте столкновения микроавтобуса с "КамАЗом" в Новоселовском районе Красноярского края. 10 ноября 2019
На месте столкновения микроавтобуса с КамАЗом в Новоселовском районе Красноярского края. 10 ноября 2019
© ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте столкновения микроавтобуса с "КамАЗом" в Новоселовском районе Красноярского края. 10 ноября 2019
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. ДТП в Красноярском крае, где погибли два человека, произошло после того, как микроавтобус столкнулся с грузовиком, остановившимся на светофоре, сообщается на сайте краевого управления МВД.
Ранее сообщалось, что в аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса, десять человек доставлены в больницу.

"Сегодня ночью на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель микроавтобуса Toyota, который направлялся из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении", — говорится в сообщении.

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте аварии, выясняют все обстоятельства происшествия.
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МВД РФКрасноярский крайПроисшествия
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