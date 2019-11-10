В МВД раскрыли подробности ДТП в Красноярском крае

"Сегодня ночью на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель микроавтобуса Toyota, который направлялся из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении", — говорится в сообщении.