В МВД раскрыли подробности ДТП в Красноярском крае

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. ДТП в Красноярском крае, где погибли два человека, произошло после того, как микроавтобус столкнулся с грузовиком, остановившимся на светофоре, сообщается на сайте краевого управления МВД.
Ранее сообщалось, что в аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса, десять человек доставлены в больницу.
"Сегодня ночью на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель микроавтобуса Toyota, который направлялся из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении", — говорится в сообщении.
Сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте аварии, выясняют все обстоятельства происшествия.