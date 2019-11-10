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РИА Новости

Украинского журналиста в телеэфире назвали агентом ФСБ и схватили за ухо

03:32 10.11.2019 (обновлено: 10:30 10.11.2019)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение и "ветеран" операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире телевизионного ток-шоу "Говорит великий Львов" схватил за ухо журналиста Руслана Коцабу, обвинив его в работе на ФСБ, соответствующая запись опубликована в YouTube.
Недовольство вызвали слова Коцабы о том, что президент Владимир Зеленский должен более жестко разобраться с протестующими против разведения войск в Донбассе, а также добиться проведения встречи в нормандском формате.

"Ты лжец и манипулятор!" — закричал Елейко и схватил оппонента за ухо.

Ведущий поддержал "ветерана" и заявил Коцабе, что человек, который воевал в Донбассе, заслуживает уважения.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ
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Руслана Коцабу 8 февраля 2015 года арестовали за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине. Суд приговорил его к 3,5 года тюрьмы, признав виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом суд оправдал журналиста по еще одной инкриминируемой ему статье — "Государственная измена". Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил из-под стражи.
В июне 2017-го Высший специализированный суд Украины назначил новое рассмотрение уголовного производства по статье "Измена Родине". В феврале 2018 года Долинский районный суд Ивано-Франковской области вернул прокурору обвинительный акт в отношении журналиста Руслана Коцабы.
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Ситуация на УкраинеРуслан КоцабаДонбассФСБ РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Националист это диагноз. С ним не принимают в человеки.
10 ноября, 07:39
ЛКЛысый Кучерявый
4811000
Подобное уже было - украинцы украинцев убивали на ЗУ: одни нападая из-под тишка и возвращаясь в схроны, другие в камерах и казематах. Ничего не изменилось.
10 ноября, 07:23
Erkin Chokiev
1021000
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