Украинского журналиста в телеэфире назвали агентом ФСБ и схватили за ухо

Ведущий поддержал "ветерана" и заявил Коцабе, что человек, который воевал в Донбассе, заслуживает уважения.

Руслана Коцабу 8 февраля 2015 года арестовали за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине. Суд приговорил его к 3,5 года тюрьмы, признав виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом суд оправдал журналиста по еще одной инкриминируемой ему статье — "Государственная измена". Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил из-под стражи.