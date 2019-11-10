Украинского журналиста в телеэфире назвали агентом ФСБ и схватили за ухо

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение и "ветеран" операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире телевизионного ток-шоу "Говорит великий Львов" схватил за ухо журналиста Руслана Коцабу, обвинив его в работе на ФСБ, соответствующая запись опубликована в YouTube.
Недовольство вызвали слова Коцабы о том, что президент Владимир Зеленский должен более жестко разобраться с протестующими против разведения войск в Донбассе, а также добиться проведения встречи в нормандском формате.
"Ты лжец и манипулятор!" — закричал Елейко и схватил оппонента за ухо.
Ведущий поддержал "ветерана" и заявил Коцабе, что человек, который воевал в Донбассе, заслуживает уважения.
Руслана Коцабу 8 февраля 2015 года арестовали за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине. Суд приговорил его к 3,5 года тюрьмы, признав виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом суд оправдал журналиста по еще одной инкриминируемой ему статье — "Государственная измена". Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил из-под стражи.
В июне 2017-го Высший специализированный суд Украины назначил новое рассмотрение уголовного производства по статье "Измена Родине". В феврале 2018 года Долинский районный суд Ивано-Франковской области вернул прокурору обвинительный акт в отношении журналиста Руслана Коцабы.