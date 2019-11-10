Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве своей бывшей студентки доцент Подозреваемый в убийстве своей бывшей студентки доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов раскаивается в содеянном. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Почуев.

На данный момент Соколов находится в шоковом состоянии, сообщил он. Почуев добавил, что его подзащитному назначили психиатрическую экспертизу.

"Версия защиты пока построена на том, что Олег Валерьевич действовал под каким-то сильным фактором, что-то на него сильно повлияло", — заявил адвокат.

По его словам, это могло быть "состояние патологического опьянения или состояние аффекта". Почуев указал, что мотив преступления предстоит выяснить следствию.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке мужчины, которого вытащили из реки Мойки. Мужчину, оказавшегося доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, задержали, на данный момент решается вопрос о его аресте.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире Соколова обнаружили тело жертвы, бывшей ученицы доцента и его возлюбленной Анастасии Ещенко. По словам Почуева, его подзащитный оформил явку с повинной.