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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном

02:56 10.11.2019 (обновлено: 10:49 10.11.2019)
100252
© пресс-служба РВИОИсторик Олег Соколов
Историк Олег Соколов
© пресс-служба РВИО
Историк Олег Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве своей бывшей студентки доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов раскаивается в содеянном. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Почуев.
На данный момент Соколов находится в шоковом состоянии, сообщил он. Почуев добавил, что его подзащитному назначили психиатрическую экспертизу.
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"Версия защиты пока построена на том, что Олег Валерьевич действовал под каким-то сильным фактором, что-то на него сильно повлияло", — заявил адвокат.
По его словам, это могло быть "состояние патологического опьянения или состояние аффекта". Почуев указал, что мотив преступления предстоит выяснить следствию.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке мужчины, которого вытащили из реки Мойки. Мужчину, оказавшегося доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, задержали, на данный момент решается вопрос о его аресте.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире Соколова обнаружили тело жертвы, бывшей ученицы доцента и его возлюбленной Анастасии Ещенко. По словам Почуева, его подзащитный оформил явку с повинной.
Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции. С 2000 года он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ.
Историк Олег Соколов
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Убийство девушки доцентом СПбГУОлег Соколов (доцент СПбГУ)Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Он убил женщину из обреза мелкокалиберной винтовки. Значит, он планировал убийство. Такие вещи дома под рукой не лежат. Нельзя в состоянии аффекта его схватить и начать стрелять. Да и все его последующее поведение говорит о том, что он действовал расчётливо. Он принимал гостей в квартире, где был спрятан труп, и гости ничего не заподозрили.
10 ноября, 04:47
Юрий Татарин
5942013
Раскаялся потому что поймали. До этого зверски истязал другую студентку, но не раскаялся. Потому что заявление в ход не пошло
10 ноября, 08:01
kkarzgalina
2500121
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