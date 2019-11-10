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РИА Новости

Партия Зеленского изберет на съезде нового председателя

00:48 10.11.2019 (обновлено: 14:40 10.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" пройдет 10 ноября в Киеве. Ожидается, что участники мероприятия рассмотрят вопрос смены председателя политсилы, а также определятся относительно участия в местных выборах, которые запланированы в следующем году.
По мнению политологов, на съезде пропрезидентской партии могут обсудить также ряд скандалов, в которые якобы были замешаны члены "Слуги народа".

Смена лидера

Первый этап съезда "Слуги народа" начнется в 13.00 мск. На съезд пригласили представителей офиса президента, правительства и Верховной рады. Как отмечается в программе съезда, запланированы отчет деятельности партии за год, решение кадровых вопросов, обсуждение и принятие решений о создании рабочей группы по внесению изменений в статут партии.
Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен покинуть пост главы партии "Слуга народа", так как не может совмещать две должности.
По информации представителя кабмина в парламенте, депутата пропрезидентской партии Ирины Верещук, партию вместо Разумкова возглавит Александр Корниенко, замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины.
"Корниенко - хороший руководитель. Я думаю, что после его прихода на это место (председателя - ред.) партия приобретет много нового и хорошего", - заявила Верещук в интервью изданию "Фокус".
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Корниенко - один из самых влиятельных депутатов во фракции "Слуга народа". Сразу после парламентских выборов ему прочили пост руководителя крупнейшей фракции, но в конечном итоге полномочия взял на себя Давид Арахамия.
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Корниенко - наиболее подготовленный кандидат из "Слуги народа".
"Из того набора, который сегодня есть, этот человек - один из наиболее компетентных в части партийного строительства и тех задач, которые будут перед ним стоять. Это хороший выбор", - сказал Бортник РИА Новости.
По данным издания "Украинская правда", после избрания главой партии Корниенко вскоре будет выполнять несколько задач - наращивать партийные ячейки "Слуги народа" и отвечать за окончательное завершение реформы децентрализации власти на Украине.
"Слуга народа" ранее презентовала проект реформы местного самоуправления и территориальной организации власти на Украине, соответствующие изменения до конца года будут переданы на рассмотрение Конституционного суда. Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны, - при ней вместо единой страны образуются федеративные округа, наделенные широкими правами. При децентрализации хоть и расширяются полномочия местных властей, но страна остается унитарной.
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Участие в выборах

Члены пропрезидентской партии также будут определяться относительно участия партии в местных выборах, которые могут пройти как весной, так и осенью следующего года.
"Местные выборы очень сложны на Украине. Если партия не имеет серьезной горизонтальной структурированности, она может проиграть выборы. А эти местные выборы могут быть маркером того, как поменялись рейтинги власти и "Слуги народа" за год, и если Зеленский их проиграет, это может привести к широким протестам со стороны оппонентов президента", - сказал Бортник.
Он также не исключил, что на съезде могут затронуть тему нескольких крупных скандалов, которые потрясли пропрезидентскую партию.
В конце октября в ряде украинских СМИ появилась информация, что депутаты от "Слуги народа" получили по 30 тысяч долларов якобы для того, чтобы "завалить" принятие важного антикоррупционного закона. После этого глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объявил о заведении дела по факту возможного подкупа депутатов, а три парламентария были вынуждены пройти тест на полиграфе.
Позже прогремел еще один скандал, связанный с обвинениями в получении депутатами монобольшинства зарплат в конвертах – якобы от 5 до 15 тысяч долларов в месяц в зависимости от влияния.
Кроме того, влиятельный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко стал фигурантом секс-скандала. Ранее журналисты сфотографировали в Раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече с девушкой за деньги. Позже Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов. Он пригрозил представителям СМИ уголовной ответственностью за вмешательство в личную жизнь, при этом написал заявление о намерении покинуть пост главы комитета.
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Зеленский грозится сделать выводы

Зеленский признал, что ряд депутатов парламента из фракции "Слуга народа" не хотят голосовать за те или иные законы, и пообещал до конца года сделать выводы по работе каждого депутата его партии.
"Есть некоторые ошибки, есть некоторые аморальные поступки, есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы… Хотя у нас есть такая договоренность, что если 70% партии (выступают - ред.) за тот или иной законопроект, то мы все голосуем. Поэтому мы все, и я, очень внимательно следим за статистикой,.. и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его канале в Youtube.
Фракция "Слуга народа" - крупнейшая в Раде, она насчитывает 254 депутата и сформировала однопартийное большинство в нынешнем созыве. Зеленский не раз допускал проведение досрочных выборов, если Рада покажет свою неэффективность.
В ходе прошедших весной президентских выборов на Украине Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованным 24 октября, Зеленскому доверяют 66% населения, что на 4% меньше, чем в августе.
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Александр КорниенкоПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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