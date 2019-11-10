Saudi Aramco официально объявила даты подписки на IPO для инвесторов

Сообщается, что подписка на IPO Saudi Aramco для институциональных инвесторов продлится с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных - с 17 по 28 ноября.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.