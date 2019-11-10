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РИА Новости

Всемирный день молодежи

03:26 10.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Всемирный день молодежи (World Youth Day, WYD) ежегодно отмечается 10 ноября. Праздник был установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (World Federation of Democratic Youth, WFDY, ВФДМ), которая была учреждена на Всемирной конференции молодежи в Лондоне (Великобритания), прошедшей 29 октября – 10 ноября 1945 года. Конференция была созвана по инициативе Всемирного совета молодежи, созданного во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом. За созданием ВФДМ последовало учреждение Международного союза студентов (МСС) в Праге (Чехословакия, ныне Чехия) в августе 1946 года.
ВФДМ имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. Основными задачами ВФДМ являются борьба за мир, демократию, национальную независимость, защиту политических, социальных и экономических прав и интересов молодежи.
В период своего расцвета Всемирная федерация демократической молодежи объединяла в своем составе 100 миллионов юношей и девушек – представителей 250 молодежных организаций из 115 стран.
Самое известное мероприятие, проводимое ВФДМ, – Всемирный фестиваль молодежи и студентов (World Festival of Youth and Students). Его основными целями являются укрепление международных связей, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия и т.д.
Впервые фестиваль прошел в 1947 году в Праге и собрал 17 тысяч участников.
За 70 лет было проведено 19 фестивалей в разных странах мира: Венгрии (1949), Германии (1951, 1973), Румынии (1953), Польше (1955), Австрии (1959), Финляндии (1962), Болгарии (1968), Кубе (1978, 1997), КНДР (1989), Алжире (2001), Венесуэле (2005), Южно-Африканской республике (2010), Эквадоре (2013).
Дважды (1957, 1985) Всемирный фестиваль молодежи и студентов принимала Москва.
В фестивале 1957 года приняли участие 34 тысячи человек – он стал одним из крупнейших культурных и политических событий нескольких послевоенных десятилетий.
Под лозунгом "За мир и дружбу" он объединил молодых представителей из 131 страны.
В фестивале 1985 года, проходившем под лозунгом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу", участвовали 26 тысяч молодых людей из 157 стран.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года под лозунгом: "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма – уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!".
Фестиваль стал самым грандиозным молодежным событием в современной истории России. В нем приняли участие около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира – это абсолютный рекорд для всех фестивалей молодежи и студентов. В рамках образовательной программы фестиваля выступили более 1,3 тысячи спикеров, в ее подготовке участвовало более 3 тысяч экспертов. В организации события принимали участие 5 тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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