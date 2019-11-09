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РИА Новости
Культура

В Италии представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан

23:58 09.11.2019
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© Фото предоставлено посольством России в ИталииВ итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан
В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан
© Фото предоставлено посольством России в Италии
РИМ, 9 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Презентация книги итальянской писательницы, переводчицы и деятеля культуры Марты Тонджани "По велению сердца. Апуанское Сопротивление и вклад советских партизан", рассказывающей об участии советского солдата в рядах итальянского Сопротивления, прошла в субботу в городе Каррара.
В своей книге Тонджани раскрывает историю уроженца Узбекистана Ахмеда Мамаджанова, который попал в немецкий плен в битве под Сталинградом. Находясь на принудительных работах у нацистов, он познакомился с итальянцем Джино Крудели, который помог ему бежать и затем стал верным боевым товарищем в рядах итальянского Сопротивления.
Тонджани возглавляет культурный центр Vostok провинции Масса-Каррара, который с 1986 года занимается развитием отношений Италии с Россией.
В церемонии приняли участие мэр Каррары, представители посольства РФ в Италии, члены каррарского отделения Национальной ассоциации партизан Италии и местные активисты.
© Фото предоставлено посольством России в ИталииВ итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан
В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан
© Фото предоставлено посольством России в Италии
В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан
"Спустя 35 лет молчания после войны один итальянский партизан начал поиски своего друга через советскую и итальянскую газеты. Они начали переписку, которую стала вести я как переводчик. После пяти лет письменного общения произошла встреча советской и итальянской делегаций с их участием в Москве и Ленинграде, за которой последовали и другие", - рассказала Тонджани РИА Новости.
По ее словам, в разговорах с Мамаджановым она узнала, что в центральной Италии воевали и другие советские партизаны. Память о них в Италии была утрачена, и Тонджани пришлось залезть в архивы и обратиться к организациям итальянских партизан, после чего стало известно, что в тосканских Апуанских Альпах оказались 70 советских воинов. Их имена перечислены в ее новой книге.
Тонджани также рассказала, что в ее написании ей помогли внуки обоих партизан, предоставившие архивные снимки и документы.
© Фото предоставлено посольством России в ИталииВ итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан
В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан
© Фото предоставлено посольством России в Италии
В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан
"Мамаджанов очень привязался к семье Крудели, после того как они спасли и спрятали его после побега от немцев. Джино он называл братом. Написать эту историю было моим моральным долгом", - сказала Тонджани.
В посольстве РФ подчеркнули, что презентация книги прошла в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
Выступившие на мероприятии в городской библиотеке отметили близость советских партизан к итальянцам в борьбе против нацизма на территории Италии. По словам представителя дипмиссии, Тонджани в своей речи подчеркнула, что СССР сыграл ключевую роль в победе над нацизмом, и обратила внимание на недопустимость переписывания истории.
© Фото предоставлено посольством России в ИталииВ итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан
В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан
© Фото предоставлено посольством России в Италии
В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан
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КультураПосольство РФ в ИталииИталияВ мире
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