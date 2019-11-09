В Италии представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан

В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан

© Фото предоставлено посольством России в Италии В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан

РИМ, 9 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Презентация книги Презентация книги итальянской писательницы, переводчицы и деятеля культуры Марты Тонджани "По велению сердца. Апуанское Сопротивление и вклад советских партизан", рассказывающей об участии советского солдата в рядах итальянского Сопротивления, прошла в субботу в городе Каррара.

В своей книге Тонджани раскрывает историю уроженца Узбекистана Ахмеда Мамаджанова, который попал в немецкий плен в битве под Сталинградом. Находясь на принудительных работах у нацистов, он познакомился с итальянцем Джино Крудели, который помог ему бежать и затем стал верным боевым товарищем в рядах итальянского Сопротивления.

Тонджани возглавляет культурный центр Vostok провинции Масса-Каррара, который с 1986 года занимается развитием отношений Италии с Россией.

В церемонии приняли участие мэр Каррары, представители посольства РФ в Италии , члены каррарского отделения Национальной ассоциации партизан Италии и местные активисты.

© Фото предоставлено посольством России в Италии В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан © Фото предоставлено посольством России в Италии В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан

"Спустя 35 лет молчания после войны один итальянский партизан начал поиски своего друга через советскую и итальянскую газеты. Они начали переписку, которую стала вести я как переводчик. После пяти лет письменного общения произошла встреча советской и итальянской делегаций с их участием в Москве и Ленинграде, за которой последовали и другие", - рассказала Тонджани РИА Новости.

По ее словам, в разговорах с Мамаджановым она узнала, что в центральной Италии воевали и другие советские партизаны. Память о них в Италии была утрачена, и Тонджани пришлось залезть в архивы и обратиться к организациям итальянских партизан, после чего стало известно, что в тосканских Апуанских Альпах оказались 70 советских воинов. Их имена перечислены в ее новой книге.

Тонджани также рассказала, что в ее написании ей помогли внуки обоих партизан, предоставившие архивные снимки и документы.

© Фото предоставлено посольством России в Италии В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан © Фото предоставлено посольством России в Италии В итальянской Карраре представили книгу о совместной борьбе советских и местных партизан

"Мамаджанов очень привязался к семье Крудели, после того как они спасли и спрятали его после побега от немцев. Джино он называл братом. Написать эту историю было моим моральным долгом", - сказала Тонджани.

В посольстве РФ подчеркнули, что презентация книги прошла в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

Выступившие на мероприятии в городской библиотеке отметили близость советских партизан к итальянцам в борьбе против нацизма на территории Италии. По словам представителя дипмиссии, Тонджани в своей речи подчеркнула, что СССР сыграл ключевую роль в победе над нацизмом, и обратила внимание на недопустимость переписывания истории.