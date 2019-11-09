Россия и Сербия намерены сделать совместные военные учения ежегодными

"Учения планируем проводить ежегодно, по очереди - один год в России, один год в Сербии... На будущий год планируем провод учений не только с зенитными автоматами по наземным целям, но и с зенитно-управляемыми ракетами по реальной мишени, которую привезем с собой и будем запускать", - сказал Грехов.