Россия и Сербия намерены сделать совместные военные учения ежегодными

"Учения планируем проводить ежегодно, по очереди - один год в России, один год в Сербии... На будущий год планируем провод учений не только с зенитными автоматами по наземным целям, но и с зенитно-управляемыми ракетами по реальной мишени, которую привезем с собой и будем запускать", - сказал Грехов.
Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит-2019" проводились в первый раз и состояли из двух этапов. Первый этап прошел в сентябре текущего года на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап проводился с 23 по 29 октября 2019 года на авиабазе "Батайница" и военном полигоне "Пасулянске-Леваде" в Сербии.
8 ноября, 21:58РИА НовостиПолитик объяснил давление НАТО на Сербию