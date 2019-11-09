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РИА Новости

Россия и Сербия намерены сделать совместные военные учения ежегодными

23:47 09.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчения ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" на полигоне в Сербии
Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 на полигоне в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Совместные военные учения России и Сербия станут ежегодными, сказал в эфире ЭхоМосквы командующий войсками ПВО-ПРО Юрий Грехов.
"Учения планируем проводить ежегодно, по очереди - один год в России, один год в Сербии... На будущий год планируем провод учений не только с зенитными автоматами по наземным целям, но и с зенитно-управляемыми ракетами по реальной мишени, которую привезем с собой и будем запускать", - сказал Грехов.
Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит-2019" проводились в первый раз и состояли из двух этапов. Первый этап прошел в сентябре текущего года на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап проводился с 23 по 29 октября 2019 года на авиабазе "Батайница" и военном полигоне "Пасулянске-Леваде" в Сербии.
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СербияРоссияБезопасностьВ мире
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