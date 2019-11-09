На Урале разгорелся скандал из-за видео, где школьникам кладут еду руками

Стоп-кадр видео, на котором в школьной столовой еду раскладывают по тарелкам руками

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге родители учеников одной из местных школ пожаловались, что в столовой детям накладывают еду голыми руками. Об этом сообщает E1.RU

Портал опубликовал видео, которое прислал один из читателей. На записи видно, что некоторые из работниц школьной столовой раскладывают пищу в тарелки без перчаток. Собеседник издания утверждает, что кадры сняты 8 ноября.

"Детям давали сосиску и гречку. Раскладывали руками. Главный повар на заднем плане тоже без перчаток", — сказал он.

Воспитанники школы жалуются на то, что еда бывает холодной и невкусной, а порции очень маленькими.

"Приборы столовые кладутся на стол, а он, может быть, даже не протерт. Макароны, которые давали до этого, были в виде слипшегося комка", — отметил читатель.

Собеседник издания рассказал, что родители учеников пытались прийти в столовую и проверить качество питания, однако визит необходимо согласовывать с директором школы.

"Просто прийти и попробовать нельзя. Директор каждый раз обещает, что возьмет ситуацию в свои руки и лично проверит. Но результата нет", — пожаловался он.