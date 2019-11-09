Под Красноярском столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли два человека

"На трассе в Новоселовском районе водитель Hice допустил столкновение со стоящим "КамАЗом". Водитель и пассажир микроавтобуса погибли. В грузовике никого не было В автобусе было всего 15 человек, они направлялись в из Красноярска в Кызыл. Не менее пяти обратились за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.