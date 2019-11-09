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РИА Новости

Под Красноярском столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли два человека

23:19 09.11.2019 (обновлено: 23:33 09.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и не менее пяти пострадали при столкновении микроавтобуса с пассажирами и грузовика в Новоселовском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом управлении ГИБДД.
"На трассе в Новоселовском районе водитель Hice допустил столкновение со стоящим "КамАЗом". Водитель и пассажир микроавтобуса погибли. В грузовике никого не было В автобусе было всего 15 человек, они направлялись в из Красноярска в Кызыл. Не менее пяти обратились за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.
По уточненной больницы новоселовской ЦРБ, после ДТП в больницу доставлены десять человек. Характер и тяжесть травм уточняются. Полицейские выясняют причины столкновения.
В управлении МЧС РИА Новости сообщили, что пять человек пришлось деблокировать – на месте ДТП от МЧС работали десять человек и три единицы техники.
Автомобиль скорой помощи
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ГИБДД МВД РФКрасноярский крайПроисшествия
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